Ascienden a 28 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, tras el caso de Málaga

Archivo - Cartel contra la violencia de género en la sede de la Delegación del Gobierno de Madrid. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 28 la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2026, tras confirmar el caso de una mujer de 61 años, presuntamente asesinada por su pareja el pasado 7 de julio en Mijas (Málaga).

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, en el caso de Málaga, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. El cuerpo de la víctima fue hallado el pasado miércoles, junto al de su hija, presentando ambas heridas de arma blanca.

Con este caso, se eleva a 1.369 el número de mujeres víctimas mortales desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena" y su "absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista" y han trasladado "todo" su "apoyo" a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo "todos los esfuerzos posibles" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Igualdad subraya que "es un deber de toda la sociedad reaccionar".