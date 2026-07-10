La ruta canaria registra la mayor bajada de llegadas irregulares de la UE, pero suben por el Mediterráneo a España

Archivo - Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín, a 15 de enero de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las llegadas de migrantes de forma irregular a la Unión Europea (UE) a través de la ruta canaria cayeron un 71% en el primer semestre de 2026, siendo la de mayor bajada en toda la Unión Europea, según los datos publicados este viernes por la Guarda de fronteras y costas europea (Frontex), que avisa también de que la ruta mediterránea hacia España es la única en aumento, con un 17% de incremento de cruces detectados.

En concreto, la ruta de canarias sumó 3.175 casos de migrantes llegados de manera irregular, mientras que por la ruta de entrada a España por aguas del Estrecho y Mediterráneo, la cifra fue de 7.860 cruces detectados. De manera general, los cruces fronterizos irregulares hacia la Unión Europea continuó disminuyendo durante el primer semestre de 2026, con una reducción del 37% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el análisis de Frontex, que apunta que se registraron más de 49.000 pasos.

La agencia europea achaca este descenso a la "cooperación constante" con los países socios y a las medidas preventivas adoptadas en los principales países de origen, que siguen reduciendo el número de embarcaciones que se dirigen a Europa.

También pone en valor que este semestre entró en vigor la reforma que endurece la política migratoria de la Unión, con un proceso de control "único y estandarizado" en las fronteras exteriores de la UE, en donde los agentes de Frontex prestan apoyo a los Estados miembro en las etapas clave del nuevo proceso, como la determinación de la nacionalidad de los inmigrantes, la recopilación de datos biométricos y la verificación de documentos.

"Gracias a la cooperación constante con nuestros socios en la región cada vez hay menos embarcaciones que se dirigen a Europa, pero detrás de cada cifra hay una persona y todavía hay personas que mueren en el mar", ha avisado en un comunicado el director ejecutivo de Frontex, Hans Leitjtens, para subrayar el esfuerzo de la agencia para dar apoyo a las autoridades nacionales. Según la Organización Internacional para las Migraciones, casi 1.300 personas han perdido la vida en el Mediterráneo en lo que va del año.

El Mediterráneo oriental fue la ruta más transitada durante el primer semestre del año, con más de 16.600 cruces registrados, aunque supone un descenso del 20% respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que el Mediterráneo central registró alrededor de 14.300 llegadas, menos de la mitad del total del mismo periodo en 2025.

En cuanto al Mediterráneo occidental, ruta de entrada a la UE por España, fue la única ruta principal que registró un incremento, con alrededor de 7.900 detecciones, es decir, un 17% más que el año anterior. Argelia siguió siendo el principal país de origen y las Islas Baleares el destino más frecuente, según apunta Frontex, que apunta que se concentraron casi la mitad de las llegadas en la vía balear. Según la agencia europea, "este aumento refleja un cambio en las rutas de contrabando, ya que los controles más estrictos en Marruecos y en las rutas vecinas de África occidental y el Mediterráneo central han desviado un mayor número de salidas hacia las costas argelinas".