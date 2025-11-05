Ascienden a 36 las asesinadas este año por violencia machista tras el caso de Zaragoza, la segunda víctima de noviembre

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 36 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025 y a 1.331 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de Zaragoza.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 49 años, asesinada presuntamente por su pareja este martes 4 de noviembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El suceso tuvo lugar en un piso del número 23 de la calle Privilegio de la Unión, en el zaragozano distrito de San José. Los vecinos llamaron a la Policía Nacional entre las 8:15 y 8:30 horas del martes alertados por la bronca que procedía de la vivienda en la que residía la mujer y su pareja.

Este caso es el primer asesinato por violencia de género registrado en Aragón este año. Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de crímenes machistas en 2025, con 11. Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Murcia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, La Rioja, y Aragón, con uno cada una.

Asimismo, se trata del segundo crimen machista de noviembre, ya que se suma al caso de Huelva, en el que una mujer de 47 años fue asesinada presuntamente por su expareja el domingo. Si bien, la última confirmación de un asesinato machista por parte del Ministerio de Igualdad fue este martes, de un caso de octubre, mes que dejó seis víctimas.

De las 36 víctimas de este año, ocho (el 22,2%) contaban con denuncia previa (seis interpuestas por la mujer y dos por otros). Más de la mitad (61,1%) de las asesinadas eran españolas, mismo dato que en el caso de sus agresores.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado el crimen en un mensaje en la red social X, donde ha reivindicado una sociedad donde las mujeres puedan vivir "en libertad e igualdad". "Mi más sentido pésame para la familia de Eugenia, a quien un presunto asesino machista le ha arrancado la vida. Frente a esta barbarie, nuestro compromiso con una sociedad donde ninguna mujer viva con miedo y todas puedan hacerlo plenamente en libertad e igualdad. Ni una menos", ha indicado.