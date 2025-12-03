Ascienden a 42 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, tras confirmarse el caso de Alicante

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a medios para hablar de los asesinatos de violencia de género, a 30 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Ministerio de Igualdad condena tres nuevos asesinatos por violencia de género en Madri - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 42 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025, tras confirmar el caso de una mujer de 29 años, asesinada presuntamente por su pareja el pasado 2 de diciembre en la provincia de Alicante.

Así lo ha indicado el departamento que dirige Ana Redondo, que ha detallado que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y que la víctima tenía una hija menor de edad.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.337 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos. Además, el número menores huérfanos por violencia de género contra su madre asciende a 23 en 2025 y a 492 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo , y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado de nuevo su "más absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista" y han trasladado "todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima". Asimismo, ambas han pedido "todos los esfuerzos" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para "llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.