Ascienden a tres las mujeres asesinadas por violencia machista en 2026, tras la confirmación del caso de Cádiz

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a tres el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2026 y a 1.344 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de Cádiz.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 58 años, presuntamente asesinada por su pareja este domingo 11 de enero. No existían denuncias previas por violencia de género.

La Guardia Civil de Cádiz informó este domingo que investigaba las circunstancias de la muerte de una mujer de 58 años de edad cuyo cadáver fue localizado en la madrugada del sábado, 11 de enero, en su propio domicilio.

En lo que va de 2026, el Ministerio de Igualdad ha confirmado tres presuntos asesinatos por violencia de género: en Jaén, Las Palmas y Cádiz. Así, Andalucía cuenta con dos casos este año. Igualmente, 2025 acabó con 46 mujeres asesinadas por violencia machista, 14 de ellas, en la comunidad andaluza, la autonomía con mayor número de asesinatos el año pasado, seguida de Cataluña, con cinco.

De la misma manera, 2026 ha tenido el peor comienzo de año en materia de violencia de género desde 2023, cuando, a fecha de 8 de enero, se contabilizaban cuatro casos.

En cuanto a las denuncias registradas por parte de las víctimas de este año, dos de ellas habían denunciado a su presunto agresor. Respecto a la nacionalidad, dos eran españolas, mismo número que en el caso de los presuntos agresores.