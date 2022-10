El autobús del Ingreso Mínimo Vital atiende a casi 300 personas en casi cuatro días, el 74% mujeres

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha atendido en sus primeros tres días y medio de funcionamiento a un total de 258 personas, el 74% de ellas, mujeres, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado, con datos hasta las 13:00 de este viernes.

La mayoría de ciudadanos que se han acercado al vehículo lo han hecho para solicitar información y resolver dudas, pero también para pedir acompañamiento en la tramitación de la prestación.

Con estos primeros datos, el Ministerio de Inclusión ha podido conocer que dos de cada tres personas que han acudido no había solicitado previamente la prestación, y entre las principales razones alegadas para ello se encuentran la creencia de que no iban a cumplir los requisitos, el desconocimiento de la existencia del IMV y la complejidad de su tramitación.

El autobús del IMV recorrerá hasta 40 localidades de la península durante los próximos meses. Después de haber estado durante sus primeros días de funcionamiento en las localidades madrileñas de Alcalá de Henares y Fuenlabrada, este sábado se dirigirá a Parla, donde también estará el lunes día 24, estacionado ambos días en el Bulevar Sur.

El martes y el miércoles, días 25 y 26 de octubre, se trasladará al madrileño barrio de Carabanchel y, posteriormente, llegará a Toledo, donde atenderá a los ciudadanos el jueves y el viernes 27 y 28 de octubre. El autobús hará una pausa en Navidad y después retomará su camino y seguirá en circulación hasta el próximo mes de marzo de 2023.

El proyecto del autobús es el resultado de un estudio que han realizado desde el Ministerio de Inclusión para detectar a quién no llega todavía el IMV. En concreto, el departamento que dirige José Luis Escrivá ha puntualizado que enviaron "miles de SMS" a potenciales beneficiarios que, a pesar de cumplir los requisitos, no han solicitado la prestación, y descubrieron que "uno de cada cuatro todavía no conoce el IMV".

Desde su puesta en marcha en junio de 2020, el IMV ha llegado a unos 510.000 hogares y casi 1,5 millones de personas, 600.000 de ellas menores. El ministro de Inclusión espera que la ayuda supere los 650.000 hogares al final de la legislatura.

Cuando el Gobierno lanzó la prestación, el departamento que dirige Escrivá estimaba que el IMV llegaría a 850.000 hogares, pero en estos más de dos años de despliegue aún no se ha alcanzado esta cifra.