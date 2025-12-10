Organizaciones sociales ven "intolerable" el retraso del Pacto de Estado contra los Discursos de Odio

Archivo - Vista de la fachada del Congreso de los Diputados, a 9 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las entidades impulsoras del Pacto de Estado frente a los discursos de odio contra grupos en situación de vulnerabilidad ven "intolerable" el retraso de esta medida.

Así lo han puesto de manifiesto este miércoles con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra este 10 de diciembre.

En este sentido, las entidades consideran "intolerable" el retraso que está sufriendo el Pacto de Estado contra los Discursos de Odio y que el año vaya a terminar sin su tramitación. Se trata de una medida que defienden como "necesaria" ante un contexto "en el que el auge de los discursos de odio, y de sus consecuencias sobre las personas de los colectivos en situación de vulnerabilidad, es más que evidente, deteriorando la cohesión social y la democracia de nuestro país".

De la misma manera, exigen que se agilicen los trámites y que no se produzcan "más demoras", ya que la ausencia de esta herramienta de protección apunta que "deja a merced de la violencia a personas que ya enfrentan discriminaciones y desigualdades".

Las organizaciones alertan de que, tras casi dos años de trabajo conjunto con las administraciones, el informe de conclusiones, que debía elaborarse una vez finalizadas las comparecencias, aún no se ha presentado ante la subcomisión para la lucha contra los discursos de odio del Congreso de los Diputados.

Igualmente, insisten en que debe remitirse formalmente "de manera urgente" para que pueda iniciarse la negociación parlamentaria de la que emanará el Pacto. Asimismo, confían en que haya consenso y que el contenido "respete" las demandas de los colectivos.

El pasado septiembre, las organizaciones que conforman la Alianza por un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio mantuvieron reuniones con los diferentes grupos parlamentarios. En estos encuentros, trasladaron las líneas que consideran imprescindibles para blindar frente al odio a los grupos en situación de vulnerabilidad y se percibió buena voluntad política.

Sin embargo, el Pleno del Congreso ha aprobado una prórroga de seis meses para los trabajos de la subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, encargada de la tramitación del Pacto, lo que, según alertan las entidades, "puede ralentizar aún más su aprobación".

"NO PUEDE RETRASARSE MÁS"

Ya en 2023, más de una decena de organizaciones sociales y los principales sindicatos suscribieron un Pacto Social para impulsar la aprobación de esta medida que presentaron a los partidos. Dos años después, indican que la aprobación del Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables "no puede retrasarse más".

Además, las entidades recuerdan que solo aplaudirán un Pacto de Estado que incluya compromisos políticos "firmes" que sigan las "líneas indispensables" que trasladaron a los grupos parlamentarios en distintas reuniones al finalizar las comparecencias ante la subcomisión.

A juicio de las entidades, esta herramienta "debe incluir medidas que garanticen el compromiso de todos los agentes clave en el rechazo a los discursos de odio contra los grupos en situación de vulnerabilidad y el blindaje de los derechos humanos frente a cualquier estrategia que los ponga en cuestión". También señalan que debe contar "con un presupuesto específico y un conjunto de medidas concretas orientadas a prevenir, sancionar y revertir los efectos de los discursos de odio"; así como con herramientas que permitan evaluar su efectividad y hacer un seguimiento de su cumplimiento por parte de todos los agentes responsables.

Finalmente, advierten de que estarán "vigilantes" y seguirán "presionando" a los grupos parlamentarios para que esta iniciativa, que cuenta con un amplio respaldo político y social, se convierta "cuanto antes" en una "herramienta vinculante y efectiva que empiece a frenar el odio".

Las entidades impulsoras del Pacto de Estado frente los discursos de odio contra los grupos en situación de vulnerabilidad son la Federación Estatal LGTBI+, Fundación Triángulo, Asociación Chrysallis, CERMI, Fundación ONCE, CESIDA, Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR, HOGAR SÍ, Fundación Secretariado Gitano, Oxfam Intermón, CCOO y UGT.