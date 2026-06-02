Bancos de Alimentos inician la 'Recogida Primavera', con el objetivo de recaudar 4,5 millones de kilos de alimentos

Archivo - Imagen de voluntarias en el Zampakilos Solidario. - BANCO DE ALIMENTOS - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) han puesto en marcha una nueva edición de la 'Recogida Primavera', que tendrá lugar este fin de semana en miles de supermercados de toda España y que tiene como objetivo recaudar 4,5 millones de kilos de alimentos.

Con esta campaña solidaria, los Bancos de Alimentos buscan reforzar sus almacenes para garantizar la ayuda alimentaria a las cerca de 930.000 personas que reciben apoyo a través de las miles de entidades sociales con las que colaboran. Con la llegada del verano, desaparecen apoyos como los comedores escolares y, al mismo tiempo, suelen descender las donaciones.

"Muchas familias, incluso teniendo empleo, no consiguen cubrir sus necesidades básicas y se ven obligadas a reducir gastos en alimentación para poder afrontar alquileres, facturas o medicamentos", aseguran desde Fesbal, que denuncia el "encarecimiento sostenido" de la alimentación y la vivienda.

En esta misma línea, Fesbal avanza que, con motivo del inicio de la 'Recogida Primavera', la Reina Sofía visitará este viernes, 5 de junio, uno de los puntos de donación en Madrid. La visita se enmarca en la colaboración permanente que la Fundación Reina Sofía mantiene con la Federación desde 2012.

"Con su presencia, contribuye a dar visibilidad a esta campaña solidaria, fundamental para reforzar las existencias de los Bancos de Alimentos y garantizar la ayuda alimentaria a miles de familias en toda España", subrayan.

25.000 VOLUNTARIOS

Por otro lado, para cubrir los miles de puntos de venta adheridos a la campaña, los Bancos de Alimentos necesitan alrededor de 25.000 voluntarios que informen a los clientes sobre las distintas formas de colaborar y animen a participar en esta acción.

Las personas que estén interesadas en ser voluntarios tendrán que dedicar cuatro horas durante el fin de semana y elegir tienda, turno y día a través de la web de la campaña o del Banco de Alimentos de cada provincia. Podrán inscribirse hasta este jueves 4 de junio.

También se puede colaborar realizando una donación, cuya modalidad variará según la cadena de alimentación. En algunos establecimientos se podrán donar alimentos físicos no perecederos y en otros realizar aportaciones en caja. Algunas cadenas permitirán ambas modalidades.

En el caso de las donaciones en caja, los clientes podrán añadir al ticket de compra la cantidad que deseen aportar. Ese importe quedará convertido en un saldo que se quedará en la propia cadena de alimentación y que los Bancos de Alimentos podrán canjear por productos básicos, en función de las necesidades de las personas beneficiarias.

Este sistema permite optimizar la logística, reducir costes de transporte y evitar desperdicio alimentario. Además, estas donaciones pueden acogerse a desgravación fiscal conservando el ticket de compra y registrándolo posteriormente en la web de la campaña.

Finalmente, Fesbal recalca que quienes no puedan acudir presencialmente a un supermercado también podrán colaborar hasta finales de junio realizando una aportación en la página web de la campaña o enviando un Bizum.