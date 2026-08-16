Las barreras arquitectónicas frustran las vacaciones de las personas con discapacidad en España

Archivo - Una persona con movilidad reducida accede al Trambahía de Cádiz. A 16 de junio de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). - Gogo Lobato - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un 76% de las personas con movilidad reducida valora como 'insuficiente' la oferta de turismo accesible, una percepción que es superior para el conjunto de los españoles, quienes la elevan a un 83%, según el informe 'Viajar con movilidad reducida', elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios.

El estudio constata que esta situación afecta directamente a un colectivo formado por más de 2,4 millones de personas en el país, según se desprende del documento, que sitúa escalones, ascensores reducidos o puertas pesadas entre las barreras habituales en los establecimientos vacacionales. De hecho, un 81% de los españoles asegura detectarlas en sus destinos turísticos de forma habitual, añade el informe.

"Cada escalera, ascensor pequeño o puerta pesada pueden implicar que las vacaciones dejen de ser un momento de disfrute para convertirse en una constante carrera de obstáculos", ha señalado la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Cristina Pallàs.

En este sentido, destaca que "viajar es sinónimo de disfrute, pero si la falta de accesibilidad de los establecimientos turísticos nos impide movernos con libertad, las vacaciones pueden convertirse en un ejercicio constante de planificación e incertidumbre y, por tanto, en una fuente de frustración en lugar de una experiencia placentera".

El informe, incluido en el primer Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios, concluye que los españoles conceden a la accesibilidad durante sus viajes una puntuación de 5,50 sobre 10. Al respecto, el 25% de las personas la puntúa con un 5 o menos.

Por otro lado, un 65% de las personas con movilidad reducida considera que la sociedad es poco o nada consciente de las dificultades relacionadas con las barreras arquitectónicas que deben afrontar durante sus vacaciones, mientras que los españoles elevan esta percepción al 80%.

Pese a esta calificación, el 73 % asegura que seguiría viajando y no se rendiría si tuviera dificultades de movilidad. Una situación que cambia mucho para quienes ya experimentan esta realidad en carne propia: solo el 18% de las personas con movilidad reducida lo haría con seguridad, y el 16% hasta descartaría irse vacaciones.

LOS HOTELES, MEJOR VALORADOS

En cuanto al tipo de alojamiento, los hoteles y hostales se perciben como las opciones que ofrecen mayores garantías de accesibilidad, obteniendo una puntuación media de 3,59 sobre 4. Después figuran los apartamentos turísticos y viviendas vacacionales (2,4) y las opciones de turismo rural y albergues (2,05).

En el lado opuesto, los campings, bungalows y alojamientos al aire libre reciben la valoración más baja, con un 1,96 sobre 4.

Respecto a los destinos, las ciudades se consolidan como los entornos mejor adaptados con una nota de 4,6 sobre 5 y las opciones de naturaleza se sitúan en el extremo opuesto con un 1,87 sobre 5.

"La accesibilidad no solo elimina barreras físicas; aporta tranquilidad, autonomía y calidad de vida. Como sociedad, debemos marcarnos como reto que cualquier persona pueda elegir dónde pasar sus vacaciones, porque el descanso solo es posible cuando existe la certeza de disfrutarlo en libertad", concluye la directora de la Fundación Mutua de Propietarios.