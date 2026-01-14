Belarra insta a C. de Madrid y Gobierno de España a retirar medallas a Julio Iglesias: "El mensaje debe ser claro"

Archivo - Julio Iglesias, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Bellarra, ha instado a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España a "retirar todas las medallas a Julio Iglesias", tras las denuncias por agresión sexual.

"El mensaje debe ser claro", ha argumentado Belarra en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press en la que ha asegurado que "tienen que caer todos los agresores". "El silencio no puede amparar, como dijimos en el caso de Adolfo Suárez denunciado hace unas semanas también por agresión sexual, ni a ninguno de esos hombres que han estado en pedestales que han recibido honores", ha argumentado la dirigente de Podemos.

Ha acusado, asimismo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser "cómplice de la violencia sexual" tras sus declaraciones en las que rechazada "sumarse al desprestigio de un cantante como Julio Iglesias, el más universal de todos".

En opinión de Belarra, Ayuso "está convirtiendo Madrid en un lugar inseguro para las mujeres porque está mandando el mensaje a agresores como Julio Iglesias, que si tienes dinero, estás vinculado al PP, se va a imponer el silencio a pesar de que haya testimonios gravísimos".

Belarra ha transmitido a las víctimas su agradecimiento por su "valentía". "Enfrentarse a una persona tan poderosa, con tantísimo dinero es muy difícil", ha justificado la secretario general de la formación morada.

En su opinión, los agresores "tienen que saber que ellos también van a caer y van a ser señalados, porque ese es el único mensaje posible para que las mujeres se sientan seguras y puedan ser acompañadas como ellas quieran, ya sea denunciando o, como ampara la Ley solo si es sí, con un acompañamiento social, psicológico y judicial".