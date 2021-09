Belarra y ONG de infancia quieren que la prestación por hijo llegue a familias que no hacen la declaración de la renta

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y las ONG de infancia han apostado por una prestación por hijo a cargo que llegue a las familias más vulnerables que no hacen la declaración de la renta, que son más pobres y no se ven beneficiadas actualmente de las deducciones fiscales.

"Es una anomalía que madres con niños por debajo de 3 años con trabajo remunerado, en mejor situación económica, estén cobrando 100 euros al mes en forma de deducciones fiscales, y las que no tienen empleo, en una situación más difícil, no reciban ninguna", ha explicado Belarra este jueves en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con representantes de la Plataforma de Infancia, UNICEF y Save the Children, para abordar la futura Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias.

Precisamente, la ministra ha indicado que con este proyecto de ley de diversidad familiar, que esperan que llegue al Consejo de Ministros a finales de este año o comienzos de 2022, quieren "corregir" esta situación de forma que "todas las familias con niños por debajo de 3 años reciban 100 euros al mes para apoyar la crianza".

El director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, que ha estado presente en la reunión, ha señalado en declaraciones a Europa Press que España tiene "un sistema que protege muy poco a la crianza y que está muy mal redistribuido ya que la gran mayoría de apoyo a la crianza son deducciones fiscales y se orientan a quienes hacen la declaración de la renta, sobre todo, familias de clase media y alta".

En este sentido, ha explicado que le han trasladado a la ministra de Derechos Sociales la importancia de que el apoyo a la crianza sea "una de las prioridades en lo que queda de legislatura".

"Hemos destacado que esta ley tiene que trabajar, sobre todo, en esas familias que no hacen la declaración de la renta, tiene que llegar a las familias pobres", ha enfatizado Ibarra, quien ha añadido que están trabajando en distintos escenarios de simulación del coste y posibles alternativas al sistema actual de prestaciones, una propuesta que presentarán, según ha avanzado, el próximo 23 de septiembre, y que trasladarán a los Ministerios de Derechos Sociales, Hacienda e Inclusión.

Además de la prestación para la crianza, el director de la Plataforma de Infancia ha destacado que han planteado a la ministra la necesidad de mejorar los permisos para el cuidado de hijos más allá del nacimiento, sobre todo, en el caso de los menores de 12 años, a través de compensaciones económicas o días disponibles.