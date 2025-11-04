Bolaños asegura que actúa "con agilidad" y que seguirá atento a las necesidades de los juzgados de violencia de género

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión plenaria, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este martes en el Senado que el Gobierno actúa "con agilidad" ante la ampliación de competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Además, ha avanzado que continuará "atento" a las necesidades de la carga de trabajo.

"Por tanto, como verá usted, hemos sido previsores, hemos tomado las decisiones, estamos actuando con agilidad, con eficacia", ha asegurado Bolaños tras relatar las medidas que ha llevado a cabo su departamento tras el aumento de competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Así lo ha puesto de manifiesto el ministro durante una interpelación por parte del PP en la Cámara Alta, donde Bolaños ha señalado que va a seguir "atento" ante las necesidades de cargas de trabajo. "Por si hay que crear nuevas secciones de violencia sobre la mujer o bien reforzar las secciones existentes con nuevos jueces y nuevos magistrados", ha explicado.

La ampliación de competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se encuentra dentro de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Estos juzgados asumieron a partir de octubre los delitos de agresiones sexuales, trata de seres humanos y mutilación genital femenina, además de los relacionados con la violencia machista.

Durante su intervención, Bolaños ha recordado que con la norma se da cumplimiento al Convenio de Estambul, que ha dicho que es "bueno" para España y para "la protección de estas mujeres".

Asimismo, ha recordado que las nuevas competencias que asumen los juzgados y las secciones de violencia sobre la mujer suponen una carga de trabajo superior en un 12,9%, según datos del Consejo General del Poder Judicial. "No sólo éramos conscientes de que había una mayor carga de trabajo cuando asumieran todos los delitos que el Convenio de Estambul establece, sino que en la propia Ley de Eficiencia ya estaban establecidas las medidas que adoptaríamos para tratar esa carga de trabajo superior", ha indicado sobre el real decreto de junio de la creación de las 50 nuevas plazas.

En esta misma línea, ha destacado que "para asumir un incremento de la carga de trabajo de un 12%", el Gobierno ha incrementado jueces y magistrados en un 42%.

"No es que pretenda dar ninguna elección a nadie en materia de igualdad y de feminismo, pero permítame que le diga que ojalá la derecha y la ultraderecha en este país recibieran alguna elección de feminismo y de igualdad entre hombres y mujeres", ha subrayado.

De la misma manera, ha recalcado que se trata de "la mayor transformación de la justicia en décadas" y ha afirmado que "no ha habido ni una sola incidencia significativa en la implementación de los tribunales de instancia en España". "Es una ley que moderniza nuestra Administración de Justicia", ha añadido.

PP: "ABSOLUTA INEFICACIA"

Por su parte, la senadora 'popular' María Asunción Mayo ha reprochado a Bolaños que su "absoluta ineficacia" y de contribuir "por ignorancia o por mala fe" a la "demolición de un pilar del Estado de derecho". También ha cargado contra el ministro por "saturar" los "ya colapsados" juzgados.

Además, ha criticado que el Gobierno ha actuado "con parches" para "intentar evitar el inevitable fracaso". "Y digo que no nos consta que se hayan tomado medidas, porque aprueban la ley a finales del 24, pero andan todavía hoy intentando poner parches vía decreto ley y haciendo promesas por ahí para intentar evitar el inevitable fracaso de la misma. No nos consta tampoco la eficiencia prometida, sino todo lo contrario, la ineficiencia, como pasa especialmente en la protección de las víctimas de violencia de género", ha apuntado.

Por otro lado, Mayo ha recordado la ley del 'sólo sí es sí', que "se hizo supuestamente para proteger a las víctimas de violencia sexual, pero terminó beneficiando a miles de agresores sexuales, violadores y pederastas". "Se ve que no tuvieron bastante con castigar a las mujeres fingiendo que las protegían", ha recalcado.