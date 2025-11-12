Bruselas examinará los fallos en las pulseras antimaltrato y si comprometen fondos de recuperación de la UE

Un dispositivo para el control telemático de medidas y penas de alejamiento es mostrado durante la comparecencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, para dar a conocer los datos de 2022 de violencia machista y del - Carlos Luján - Europa Press

BRUSELAS 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea está al tanto de los fallos en las pulseras telemáticas para la protección de las víctimas de violencia de género en España y examinará la situación ya que de la buena ejecución del proyecto dependen parte de los fondos de recuperación anticrisis de la Unión Europea que España podrá solicitar cuando reclame el octavo pago previsto en su plan nacional, aunque no hay fecha para ello ya que el Gobierno prepara aún la solicitud del sexto.

Así lo ha indicado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, en respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en la que el eurodiputado denuncia ante Bruselas el presunto "mal uso" de fondos NextGeneration para financiar el contrato de 35 millones de euros con Vodafone-Securitas para la gestión de las pulseras telemáticas.

En este contexto, y ante la pregunta de Buxadé de si el Ejecutivo comunitario tomará medidas, Dombrovskis aclara que "no se ha procedido aún a evaluar" el objetivo concreto del plan de recuperación español vinculado a este proyecto, porque España no ha presentado por el momento la solicitud de pago correspondiente.

Con todo, confirma en su escrito que las pulseras antimaltrato fueron incluidas como hito 472 bajo el marco de "inversiones en servicios telefónicos y en línea para proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres" y por tanto "será evaluado por la Comisión en el contexto de la octava solicitud de pago.

Según recuerda Dombrovskis, el fondo de recuperación y resiliencia "es un instrumento basado en los resultados", lo que implica que los pagos sólo se abonan "tras la evaluación afirmativa del cumplimiento" de los requisitos correspondientes a los hitos y objetivos.

Así las cosas, añade en la respuesta parlamentaria, los Estados miembro son responsables de la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia, incluida la adjudicación y la gestión de los contratos financiados en el marco del fondo. "Esta responsabilidad incluye garantizar que todos los procedimientos de contratación, incluida la pública, cumplan plenamente la legislación nacional y el Derecho de la Unión aplicables", concluye el comisario económico.