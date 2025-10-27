Bustinduy asegura que la prestación universal por crianza es posible sin presupuestos: "Es una medida que se paga sola"

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado este lunes que es posible implementar una prestación universal por crianza en España aún sin Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, el ministro ha argumentado que en la actualidad está vigente "el peor sistema de todos". En concreto, ha explicado que ahora cualquier persona puede desgrabarse en la declaración de la renta "con los beneficios fiscales por hijo a cargo, independientemente de cuánto reciba".

"¿Sabe quién no lo recibe? La gente que no presenta la declaración de la renta, quien más la necesita", ha manifestado Pablo Bustinduy, que ha defendido que se puede hacer "sencillamente, con modificaciones" en los sistemas que ya están en marcha, "con una simplificación administrativa" o "universalizando, por ejemplo, la ayuda entre los 0 y los 3 años, extendiéndola hasta los 6 años".

A su juicio, "con toda una serie de intervenciones quirúrgicas", se puede poner en marcha este modelo que lleve a que un día España tenga una prestación universal que "garantice que ningún niño o niña crezca en condiciones de privación material o de riesgo de exclusión social".

Preguntado sobre cómo van las negociaciones con las fuerzas políticas del Congreso para poner en marcha esta prestación, el ministro de Derechos Sociales ha explicado que "en el Congreso se han posicionado a favor, por lo menos del espíritu de la medida prácticamente todos los grupos parlamentarios".

Por ello, ha expresado su confianza en que "esto vea la luz cuanto antes" y ha recordado que "hace apenas un par de años parecía imposible" y ahora "cada vez más gente lo ve no sólo como algo viable, sino como algo estrictamente necesario".

Ha cifrado en 65.000 millones el coste estimado de la pobreza infantil en España que repercute "sobre los sistemas sanitarios, la formación profesional, el desempleo, los impuestos que recauda el Estado". Por ello, ha asegurado que "es una medida que se paga sola". "No solo es de justicia, además es inteligente y eficaz".