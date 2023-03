8 de cada 10 mujeres con discapacidad intelectual no tiene relaciones sexuales y un 20% ha sufrido violencia sexual

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 8 de cada 10 mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo (83%) no mantiene relaciones sexuales y un 20% ha sufrido violencia sexual, según una investigación de Plena Inclusión España, en la que se concluye que hace falta ampliar la información al colectivo y visibilizar sus derechos sexuales y reproductivos.

El estudio, titulado 'Investigación sobre la situación de las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo en relación con sus derechos sexuales y reproductivos', se basa en un cuestionario a 475 mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo, en su mayoría, de 25 a 54 años.

En cuanto a los motivos por los que no tienen relaciones sexuales, el 38% argumentan que no les gusta nadie; un 14% dicen que les da miedo; un 10%, que no tienen un lugar adecuado para mantenerlas; un 9%, que no les dejan y un 6% piensan que no está bien. A estos datos hay que sumar los comentarios de algunas de las entrevistadas que apuntan al temor a quedarse embarazadas, la oposición familiar, la vergüenza o el miedo a que les hagan daño.

"En mi familia me han dicho que no está bien tener relaciones sexuales", comenta una de las participantes en el estudio. "Las personas con quienes las he mantenido me humillan y no obtengo placer al tener que acceder a lo que ellos desean sin apetecerme a mí realizar determinadas acciones que ellos solicitan", apunta otra de las entrevistadas.

OPOSICIÓN DE LA FAMILIA

De las encuestadas, un 53% tienen pareja frente a un 43% que declara tener pocas o ninguna oportunidad de tener pareja. Entre los motivos que aducen las que no tienen pareja, destacan que no les gusta nadie en este momento (el 48,5%) y razones variadas (35%), como que cuentan con la oposición familiar, han tenido malas experiencias previas, no se sienten preparadas o se ven discriminadas por su discapacidad.

Atendiendo a las mujeres que sí mantienen relaciones sexuales, estas incluyen prácticas diversas como besos y caricias (37%), coito (26%), masturbación propia o a la pareja (17,5%), sexo oral (12%) o anal (7,5).

Respecto a la masturbación, algo más de la mitad (62%) no la realiza y cuando les pregunta las razones, algunas expresan que no quieren responder. Además, a un 10% les parece algo malo, un 33% dicen no disfrutar con esta práctica y un 21% no saben cómo hacerlo.

En relación con los apoyos para ejercer sus derechos sexuales, el 74% dice conocer bien su derecho a recibirlos aunque el 82% no los ha solicitado. Además, el 78% no sabe qué es la figura del asistente sexual y el 2,6% no contesta a la pregunta.

Sobre su orientación sexual, un 93% se definen como heterosexuales, un 7,5%, bisexuales y un 4%, lesbianas. Además, un 92% de la muestra dice conocer su derecho a que su pareja sea hombre o mujer. Si bien, el estudio recoge el testimonio de una mujer que se vio rechazada por su familia. "(Mi madre) no me aceptaba. Yo les pediría a las familias que, por favor, que la cambien (la mentalidad). Que, si su hijo o su hija pertenece al colectivo, le apoyen", subraya.

Del estudio también se desprende que las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo no siempre tienen acceso a información accesible. En concreto, un 80% de las entrevistadas aseguran haber recibido información sobre sexualidad. Si bien, más del 70% señala que le gustaría tener más o mucha más información sobre este aspecto. La información a través de materiales adaptados en lectura fácil representa el 5,5%.

Según ha indicado a Europa Press la coordinadora del informe, Rosa Pérez, los resultados alertan sobre la "necesidad" de que las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo tengan acceso a "información y educación sexual" accesibles.

En el 34% de los casos, la información la recibieron a través de su asociación (34%) o el colegio (21%), mientras que la familia no aparece como una fuente de información prioritaria (14%). Precisamente, en los grupos, algunas mujeres comentaron que era un tema tabú en su familia. Además, el informe señala como "una limitación muy relevante" que casi el 80% afirma que habla poco o nada sobre sexo.

UN 20% HA SUFRIDO VIOLENCIA SEXUAL

Por otro lado, un 20% de las mujeres entrevistadas dicen haber sido obligadas a tener relaciones sexuales y, en los casos en que se ha producido esta violencia sexual, han reaccionado principalmente defendiéndose (37,6%), pidiendo ayuda (casi el 25%) o no haciendo nada (27%). Entre los testimonios, una de las mujeres dice: "Fui violada y de ahí me enteré lo que era la sexualidad".

La mayoría (80%) conoce los métodos anticonceptivos y el 75% utiliza métodos diversos (pastillas, DIU) o han sido operadas. Dentro de ese 75%, el 20% no tiene relaciones sexuales. Si bien, de los datos se desprende que en el 46,5% de los casos, no tomaron la decisión sobre el método anticonceptivo por ellas mismas. "Mi madre tomó la decisión de operarme para no quedar embarazada", comenta una de ellas.

En esta línea, el 83% sabe que tiene derecho a tener hijos y a interrumpir su embarazo, y un 7,5% lo ha llevado a cabo. No obstante, el 92% afirma no saber si puede quedarse embarazada.

La mayoría de la muestra no tiene hijos (94%) y el 22% dice que en este momento no quiere o no ha querido tenerlos. Entre los motivos, señalan una supuesta falta de capacidad (28%), que no se lo han permitido (13%) o que no van a tener apoyos externos (5%).