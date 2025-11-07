Calvo aboga por abrir "una y otra vez" el debate para abolir la prostitución: "No nos vamos a retirar del combate"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, durante la presentación del libro ‘Lágrimas de Barro’ en el Instituto Cervantes, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El libro relata en primera persona la tragedia de la dana en Valencia minuto - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha abogado este viernes por "abrir una y otra vez" el debate de la abolición de la prostitución en el Parlamento y ha afirmado que "da igual, aunque importaría mucho tener una mayoría parlamentaria, para sacarla adelante". "No nos vamos a retirar ni un milímetro del combate", ha dicho.

Así lo ha expresado en la mesa redonda titulada 'Instituciones al servicio de los derechos humanos' del III Congreso Internacional de Feministas Socialistas 'Es hora de abolir la prostitución'.

Ha afirmado que es consciente de cuál es la estructura parlamentaria y los intentos "frustrados" donde hubo que "ver a una mujer decir que la prostitución no se podía abolir porque existía". "Ese día yo me quería cambiar de sexo", ha dicho.

A su juicio, hay que abrir el debate porque "obliga a todos los demás a sacar argumentos" del "nivelazo" de que no se puede prohibir porque existe y "a otros, a que una vez y otra vayan desvelando también la ignominia de sus vergüenzas, porque lo que hay debajo es una hipocresía absoluta".

"Y conviene, sobre todo cuando hemos tenido que vivir de manera escandalosa y dolorosísima que se rasgara todo el país las vestiduras por lo que hemos tenido que oír, cuando nosotras sabemos que eso es normal todos los días, a todas las horas, por parte de todos y también de quienes lo consienten", ha declarado.

Después del "aquelarre de extrañeza", Calvo habría contestado "simplemente". "Según tú, y lo que consta en el diario de sesiones sobre los debates abolicionistas en los que has podido participar como grupo parlamentario, según tú, esto era como pedir una hamburguesa. No sé de qué te escandalizas, porque tú has consolidado que eso sea pedir por el Glovo".

Carmen Calvo ha llamado a no ceder "ni un solo milímetro". "Lo que nos estamos jugando en la integridad de nuestro cuerpo, la autonomía de nuestro cuerpo y disponer de nuestro cuerpo real o potencialmente de no ser mercancía ni violencia, ninguna de las dos cosas", ha dicho.

FEMINISMO JURÍDICO

Por su parte, la magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Luisa Balaguer Callejón ha manifestado que "hay un feminismo jurídico como una teoría feminista que está implantada en el derecho constitucional desde hace ya bastantes años".

Preguntada sobre qué cree que pasaría si se aprobara una ley abolicionista del estilo de la ley francesa del 2016 y llegara al TC, la magistrada cree que "no tendría ni que ir" al alto tribunal porque "qué fuerza política se va a atrever a reconocer que es prostituyente". A su juicio, la regulación "se retrasa constante y permanentemente" porque hay "un fariseísmo disfrazado".

Respecto a si una nueva ley contra la trata debería contener medidas abolicionistas de la prostitución para atacar la causa de la trata, la fiscal de Sala contra la violencia de género Beatriz Sánchez Álvarez ha declarado que "no se entiende de una manera objetiva, clara, conforme a los derechos humanos y fundamentalmente desde un punto de vista pragmático", una ley integral contra la trata que no aborde una visión abolicionista de la prostitución. "Es imposible", ha aseverado.

Para la fiscal, la trata con fines de explotación sexual y la prostitución "no tiene nada que ver con la libertad". "No tiene nada que ver con que cada uno pueda hacer lo que quiera con su cuerpo. Esto es una falacia que nos han vendido", ha subrayado.

De esta forma, Sánchez Álvarez ha afirmado que la prostitución tiene más que ver "con fenómenos de violencia, con fenómenos de cultura machista y patriarcal y, desde luego, con una situación de esclavitud de las mujeres".

"La sociedad tiene que ser capaz, de nuevo, de indignarse por una forma de esclavitud como es la prostitución", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que esto "solo" se puede hacer utilizando herramientas legales, "además de realizando una función, obviamente, de culturización y de sensibilización de la sociedad, que es lo que pretende el modelo abolicionista".

En este mismo escenario, la relatora especial de Naciones Unidas para la violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem, ha hablado del informe sobre la prostitución y la violencia contra las mujeres y las niñas que presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio del 2024.

Para Reem Alsalem, la prostitución es un sistema basado en la violencia de género y sexo contra las mujeres, y también es un sistema de violencia contra las mujeres y niñas que da lugar a "graves violaciones de derechos humanos, incluyendo violencia física, psicológica y económica".

La relatora especial de Naciones Unidas considera que "no se puede hablar del consentimiento" en la prostitución o la pornografía porque "este concepto se utiliza como una arma" contra las mujeres y niñas prostituidas ya que suelen ser "extorsionado" mediante coacción física o económica, la manipulación y la violencia.

También pide abolir la pornografía, que "forma parte de este sistema de explotación", y concienciar a los niños y a los hombres sobre "los daños físicos y psicológicos del consumo" de pornografía.

Reem Alsalem recomienda a los Estados adoptar el modelo nórdico y penalizar la prostitución, y tratara las mujeres y niñas como víctimas porque "son víctimas y significa entonces proporcionar apoyo integral y vías de salida". Así, aboga por penalizar la compra de actos sexuales y aplicar sanciones "estrictas" contra el proxenetismo. La relatora de la ONU ha señalado que esto implica inversión por parte de los Estados.

La secretaria de la JD de FeMeS, Inma Moraleda, ha manifestado que cuando dicen "es hora de abolir la prostitución", no lo hacen "desde el dogma, sino desde la escucha, la experiencia y la lucha colectiva por los derechos humanos de todas las mujeres".

Además, Moraleda ha recordado que FeMeS nació "con la voluntad de ser el altavoz de un feminismo socialista radical en su raíz, que no se conforma con reformas superficiales". "Un feminismo que no se arrodilla ni ante los mercados, ni ante los discursos que se disfrazan de explotación de libertad. Un feminismo que pone en el centro la vida de las mujeres, de las mujeres más vulnerables, también las que no tienen voz, las que son invisibilizadas o silenciadas", ha señalado.

En este punto, ha recordado a sus "hermanas" afganas, iraníes y a todas las mujeres que en distintas partes del mundo "viven bajo regímenes que les niegan sus derechos más básicos".

Ha lamentado que los grupos parlamentarios no hayan querido participar en la jornada. "No estarán presentes. Desgraciadamente, eso es así. Nos da mucha pena, pero han tenido su oportunidad", ha explicado, al tiempo que ha indicado que solo Sumar ha respondido a la invitación declinando su participación en el congreso.

El director del Instituto Cervantes, Luís García Montero, ha explicado que la institución cultural está presente "en países donde hay un sometimiento fanático" a las mujeres. "¡Y qué maravilla que en nuestras bibliotecas se puedan quitar un velo y puedan actuar con libertad mientras están con nosotros y darle la mano a alguien!", ha afirmado.

García Montero ha alertado de que esto está ocurriendo también en países que son democráticos como Estados Unidos. El director del Cervantes ha dicho que "del mismo modo" que hay que defender a los hispanos "porque no son, como se dice, violadores ni se comen a las mascotas", hay que defender a las mujeres porque "parece que son las enemigas de los hombres y las que están atacando a los hombres".

De este modo, ha afirmado que en el Instituto Cervantes se sientan delante de la página en blanco a pensar su trabajo y van poniendo letras. "Ponemos la P, ponemos la R, ponemos la O y cuando ya empieza a esbozarse una posible palabra, pues tenemos que elegir el camino", ha afirmado, para después añadir: "No elegimos el camino de la prostitución, sino el camino del progreso".