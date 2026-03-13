Candela, universitaria con discapacidad visual: "Hay muchos sitios que se muestran accesibles y no lo son"

La Universidad Francisco de Vitoria ha implantado en su campus el RED UFV - UFV

Candela Sainz, alumna con discapacidad visual del doble grado en Relaciones Internacionales y Filosofía, Política y Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, ha valorado que en su campus la institución haya implantado un nuevo sistema que permite a los alumnos con discapacidad moverse con total autonomía.

"Yo como una persona con discapacidad visual he de destacar que hay muchos sitios que se muestran accesibles y no lo son. Me parece muy buena iniciativa no solo para las personas con discapacidad, sino para cualquier persona", ha señalado la joven.

La Universidad Francisco de Vitoria ha implantado en su campus el RED UFV, un sistema inteligente de guiado que mejora la orientación y autonomía de todas las personas, especialmente de quienes presentan discapacidad visual o diversidad funcional.

En este contexto, Sara Moros, alumna del grado en Comunicación Audiovisual de la UFV, señala que este tipo de proyectos le "da más seguridad": "Vas más tranquila a los sitios y te da mucha autonomía para no tener que pedir ayuda y poder moverte sola por el campus".

Por su parte, Teresa Vázquez Díaz de Lope Díaz, alumna del doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales de la UFV, resalta que le parece "sencillo, fácil, intuitivo para poder hacer bien las cosas a la primera".

RED UFV permite recorrer el campus de forma autónoma gracias a señalética inteligente basada en tecnología NaviLens, que ofrece indicaciones visuales y auditivas, personalización de rutas accesibles y lectura en múltiples idiomas, según ha informado la Universidad.

La herramienta transforma la experiencia de movilidad en el entorno universitario, convirtiendo recorridos complejos en trayectos intuitivos, seguros y accesibles.

El proyecto forma parte del compromiso estructural de la UFV con el acceso universal a la educación y la eliminación de barreras físicas, sensoriales y cognitivas en la vida universitaria. No se trata de una solución puntual, sino de una transformación integrada en la cultura institucional.

"Construir un campus que guía, acompaña y cuida forma parte de nuestro propósito: poner a la persona en el centro de la innovación y del entorno donde se desarrolla su etapa universitaria", ha subrayado el gerente de la Universidad Francisco de Vitoria, José Luis Machetti Honduvilla.

Así, RED UFV no solo facilita la orientación diaria en aulas, edificios y espacios comunes, sino que incorpora criterios de prevención y seguridad desde su diseño. El sistema evoluciona para integrar recorridos de evacuación, mejorar las condiciones lumínicas de señalización y reforzar la usabilidad en situaciones de emergencia.

La dimensión más significativa del proyecto es su impacto directo en la autonomía de los estudiantes con discapacidad visual y otras necesidades especiales. Gracias a la lectura digital de códigos a larga distancia mediante dispositivos móviles, las personas pueden identificar espacios con información precisa y fiable sin necesidad de asistencia constante.

Los propios estudiantes subrayan que RED UFV les permite moverse "con mayor tranquilidad, seguridad y confianza, reduciendo la dependencia y reforzando su participación plena en la vida académica".

Carlos Paniagua, responsable de Infraestructuras de la UFV, apunta que "después de mucho esfuerzo, este logro confirma que el proyecto se ha hecho realidad y refleja el compromiso de la universidad con una accesibilidad que no es un añadido, sino una expresión coherente de su misión".

En esta misma línea, Lorena Lobato, coordinadora del Servicio de Atención a Personas con Necesidades Especiales (SAPNE), ha destacado la importancia de escuchar la experiencia directa del alumnado para garantizar soluciones realmente inclusivas.

"Desde SAPNE acompañamos a los estudiantes para que puedan desarrollar su vida universitaria en igualdad de condiciones, y escuchar hoy sus experiencias confirma que la accesibilidad real se construye con ellos y para ellos. Este proyecto permite que puedan moverse con autonomía, seguridad y confianza por un campus lleno de oportunidades", ha dicho.

El proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y desarrollado en colaboración con la Cátedra IRSST-UFV I+D+i en fomento de la cultura, educación e inclusión en seguridad, salud y bienestar, financiada por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.