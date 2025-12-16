Casi el 64% de ciudadanos cree que los gitanos sufren discriminación pero un tercio no les tiene simpatía, según estudio

La directora de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giémenez (i) y la directora de 40dB, Belén Barreiro (d) en la presentación del barómetro 'La Mirada Social sobre el Pueblo Gitano en España' - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un 63,9% de la población reconoce que la comunidad gitana sufre discriminación, pero solo dos de cada tres asegura sentir alguna simpatía por este colectivo (por lo que un tercio de ellos no experimenta ese sentimiento), como se desprende de un estudio realizado por la Fundación Secretariado Gitano y 40dB, presentado este martes en el marco del Año del Pueblo gitano.

El estudio, que lleva por título 'La mirada social sobre el pueblo gitano', ha encuestado a 1.000 personas mayores de edad el pasado mes de junio y evidencia, como ha asegurado en rueda de prensa la directora de la fundación, Sara Giménez, que los 600 años de presencia del pueblo gitano en España han sido "de coexistencia, más no de convivencia".

De esta forma, el 70% de los encuestados creen que este colectivo sufre discriminación para acceder a vivienda y un 63,4% menciona que experimentan exclusión para acceder a un empleo.

En cualquier caso, no creen que este colectivo sea uno de los más discriminados --están en quinta posición por detrás de personas sin hogar, musulmanes, transgénero y migrantes-- pero sí de los que reciben menos simpatía, al ocupar el penúltimo puesto al ser preguntados al respecto, pues el 6,9% ha manifestado "no sentir ninguna" y casi 30% siente "poca" hacia el colectivo.

Giménez ha responsabilizado de esta brecha entre discriminación y simpatía a la falta de conocimiento, ya que el 70,3% reconoce no saber la historia y cultura del pueblo gitano en España y el 7,3% no las reconoce como españolas. Sin embargo, muchos relacionan este colectivo con valores familiares (92,1%), el cuidado hacia personas mayores (89,6%) o la alegría de vivir (88,6%).

Asimismo, vinculan esta población principalmente con la música (82,6%), flamenco (82,2%) y baile (79,3%) pero en menor medida con aspectos como la política (23,6%), la literatura (11,2%) o la ciencia (9,6%).

Para la directora de 40dB, Belén Barreiro, este desconocimiento es el "punto de partida para formar una opinión pública de prejuicios", pero "puede ser compensado con el acercamiento", ya que las personas que conviven con personas gitanas afirman conocer más de esta población.

No obstante, Barreiro también ha advertido de cierta "molestia" por parte de los encuestados al tratar con personas gitanas: más de la mitad (55,3%) ha puesto en manifiesto que sentiría alguna incomodidad si su hijo tuviera una pareja gitana. Asimismo, tener un compañero gitano en el trabajo, incomodaría al 41,6%; como compañero de sus hijos al 44,6% y como vecino, al 55,3%.

¿LA PERCEPCIÓN SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD?

El barómetro también ha comparado sus conclusiones con datos de otros estudios. Si bien el 68,4% cree que "la mayoría vive en pisos y barrios como el resto de la población aunque persisten las chabolas" y el 24,4% cree que "la mayoría vive en chabolas", el porcentaje de población que vive en estas viviendas precarias es del 2,17%, según la Fundación Secretariado Gitano y Daleph (2016).

Además, mientras que seis de cada diez creen que la población gitana vive de su trabajo, el 70,7% piensa que la mayoría de las familias gitanas reciben prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, aunque tan solo dos de cada diez reciben esta ayuda, de acuerdo con un estudio al respecto de la fundación en 2023.

En este sentido, el 47% cree de las personas gitanas trabajan por cuenta propia en distintos sectores, al mismo tiempo que el 74% de los encuestados en el barómetro cree que la mayoría de la población gitana trabaja en mercadillos y venta ambulante.

En cuanto a escolarización, el 74,1% ha afirmado que la mayor parte del alumnado gitano no finaliza la educación secundaria obligatoria y abandona los estudios antes de tiempo, a pesar de que la cifra real es de 63%, según otro estudio de la fundación de 2023, que también concluyó que en las etapas educativas obligatorias, la escolarización del alumnado gitano alcanza niveles universales. Aún así, casi la mitad de los encuestados en el barómetro (50,2%) cree que no están escolarizados en estas etapas.

Los encuestados también identifican avances en materia de la mujer, especialmente en su nivel educativo (47,6%) y en la presencia de trabajos asalariados por cuenta ajena (45,3), mientras que la mayoría se inclina a considerar que "está igual" en materia de capacidad de elección personal (44,4%), en ocupar puestos de toma de decisiones (48,8%) y autonomía económica (42,6%).

Sin embargo, Barreiro ha recordado que "si bien estos resultados reconocen un progreso, los encuestados responsabilizan obstáculos culturales internos de la comunidad en vez de señalar desafíos estructurales".

Así, el 44% señala que los mayores obstáculos para las mujeres gitanas se deben a motivos culturales o de su entorno, el 18,3% atribuye dificultades a la falta de oportunidades y la discriminación social, y el 32% responsabiliza tanto aspectos internos como externos.

Para Giménez, el contacto de la gran mayoría es a través de mercadillos, por lo que "se han acostumbrado a verlos pobres", una distancia que no permite "ponerse en la piel de las familias, cuyas dificultades económicas hacen que acompañar a sus niños a hacer las tareas no siempre esté entre sus prioridades, pero saben que la educación es la herramienta del futuro".

Por ello, ha insistido en que estos resultados "dan pistas claras de la confusión entre los encuestados" y que se debe apostar por políticas públicas de convicencia y educación porque "lo que no se conoce se rechaza".