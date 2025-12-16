Casi uno de cada 4 hogares encabezados por mayores de 65 años en España está en exclusión residencial, según estudio

Archivo - Dos personas mayores caminando por un parque. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 22,7% de los hogares encabezados por personas mayores de 65 años en España (casi uno de cada cuatro) se encuentra en exclusión residencial, según el último estudio de Provivienda, presentado este martes.

El informe, titulado 'Una llave para nuestro futuro: Vivienda y envejecimiento en comunidad' muestra que la mayoría de las personas mayores envejece en su hogar. En concreto, el 96,6% vive en su vivienda, frente al 3,4% que reside en centros colectivos.

"Envejecer bien no debería ser un privilegio heredado, sino un derecho garantizado. Los datos del informe muestran que la vivienda es un pilar estructural del bienestar: cuando no reúne condiciones adecuadas, se convierte en un factor de exclusión", ha señalado la codirectora general de Provivienda, Gema Gallardo.

Esta problemática afecta de manera especialmente intensa a quienes viven de alquiler. En este grupo, la exclusión residencial alcanza el 53,5%, y el 44,7% de los hogares no dispone de recursos suficientes tras afrontar el pago de la vivienda, quedando expuestos a la inestabilidad del mercado.

Además, el estudio revela que la vivienda en propiedad es mayoritaria entre la población mayor llegando al 87,8% de los hogares encabezados por personas de 65 años, pero subraya que estos hogares también sufren problemas relacionados con la calidad de la vivienda o su entorno.

"Si bien supone un factor de protección, la propiedad no garantiza una situación libre de dificultades. El 19,6% de los hogares encabezados por personas mayores que residen en vivienda en propiedad también se encuentra en exclusión residencial, con problemas relacionados con la pobreza energética o los gastos asociados al mantenimiento del hogar", ha advertido la responsable de investigación y evaluación de Provivienda, Elena Martínez.

En concreto, el porcentaje de hogares que declara mala accesibilidad del edificio asciende al 36,3% entre quienes declaran tener una limitación grave, que pueden experimentar dificultades para salir de su edificio de forma autónoma.

El informe también advierte sobre el aumento de los hogares unipersonales. El porcentaje de personas mayores de 65 años que viven solas ha pasado del 16,6% en 1991 al 23,4% en 2021, y actualmente el 47,2% de los hogares encabezados por personas de 65 o más años son unipersonales.

Esta tendencia incrementa el riesgo de soledad no deseada dado que, según ha apuntado Martínez, "en el caso de las personas mayores, a diferencia de las jóvenes, la soledad no deseada está fuertemente asociada al modo de convivencia y a la composición de los hogares".

De cara al futuro, Martínez ha apuntado que "las generaciones más jóvenes acceden cada vez menos a la vivienda en propiedad: la tenencia entre menores de 35 años desciende del 66% al 31,8% entre 2002 y 2022". Al mismo tiempo, ha señalado que "el alquiler se encarece y los contratos son cada vez más inestables, lo que incrementa el riesgo de exclusión residencial en la vejez".

El informe concluye que el contexto residencial favorece que las desigualdades aumenten y propone, entre otras medidas, mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad del parque residencial y favorecer los apoyos comunitarios y servicios de proximidad que permitan a las personas mayores permanecer en su hogar y evitar ingresos institucionales no deseados.