CEOMA reclama políticas activas de empleo para mayores de 55 años que combatan el edadismo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha reclamado políticas activas de empleo para personas mayores de 55 años que combatan el edadismo.

En este sentido, ha pedido a las instituciones públicas y a las empresas políticas activas de empleo específicas para mayores de 55 años "para crear un mercado laboral inclusivo capaz de aprovechar la experiencia y el conocimiento de las personas mayores".

Asimismo, ha solicitado que las empresas cuenten con "incentivos estables a la contratación y para el mantenimiento del empleo senior", así como promover "medidas efectivas contra el edadismo en los procesos de selección". Entre las propuestas que proponen desde CEOMA se encuentran los programas de recualificación y actualización de competencias a lo largo de toda la vida laboral.

Igualmente, CEOMA ha recordado que un 47% de las personas desempleadas en España tienen más de 50 años, según los datos del mes del pasado diciembre de desempleo ofrecidos por el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo.

En concreto, ha detallado que durante 2025 se formalizaron un total de 14.414.887 contratos laborales, de los cuales el 9,2% fueron firmados por personas mayores de 55 años, lo que representa un 13,2% integrando a los mayores de 50 años en este grupo.

El presidente de la organización, José Luis Fernández Santillana, ha denunciado que "los datos reflejan un claro componente de edadismo en el mercado laboral que responde a prejuicios estructurales que expulsan prematuramente del sistema laboral a trabajadores con experiencia y talento".

Por edades, el grupo poblacional de 20 a 24 años concentra el 19%de los contratos firmados mientras que los mayores de 59 años apenas alcanzan el 3%. En su análisis, Fernández Santillana ha apuntado a este colectivo "como el que menos oportunidades de contratación concentra" y ha subrayado la "doble discriminación" que sufren las mujeres mayores de 50 años. Las mujeres representan un 60% del total de la población desempleada y el 28,55% son mayores de 50 años.

"Estos datos evidencian una doble discriminación por razón de edad y género que dificulta gravemente el acceso y la permanencia en el empleo de las mujeres mayores", ha asegurado el presidente.