CERMI denuncia la negativa de Transportes a eximir del pago de peajes en autopistas a personas con movilidad reducida

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado la negativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a eximir del pago de peajes en autopistas a personas con movilidad reducida.

Así, ha criticado el rechazo del departamento que dirige Óscar Puente de modificar la Ley de Carreteras para eximir el coste de peajes en autopistas a las personas con movilidad reducida.

En todo caso, el CERMI ha avanzado que propondrá a los grupos del Congreso que planteen este cambio en la Ley de Carreteras a través de enmiendas al Proyecto de Ley de reforma de Discapacidad y Dependencia.

Asimismo, la organización ha recordado que este cambio legal es una antigua demanda del sector social de la discapacidad que el PSOE en el Congreso y el Ministerio de Transportes, en gobiernos anteriores presididos por Pedro Sánchez, había apoyado. De hecho, ha apuntado que se llegó a tramitar la iniciativa legislativa a tal fin, que no prosperó "por la inestabilidad política del momento".

Con el anuncio de la reforma de las leyes de Discapacidad y Autonomía Personal y Dependencia, que ha entrado en el Congreso este pasado mes de julio, el CERMI retomó esta reivindicación y la planteó al Gobierno. Para ello, logró el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pero contó con la oposición de Transportes.