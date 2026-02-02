El CERMI lanza una campaña por los 20 años de la Convención de la ONU sobre los Derechos de Personas con Discapacidad

El CERMI lanza una campaña por los 20 años de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - CERMI

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pondrá en marcha una campaña estatal para concienciar y difundir el Proyecto Palestra Convención ONU, con motivo del vigésimo aniversario de la entrada en vigor en España de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

"La Convención, adoptada en 2006 y en vigor en nuestro país desde 2008, constituye el primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI y ha supuesto un punto de inflexión jurídico, político y social en el reconocimiento de la dignidad, la igualdad y la libertad de las personas con discapacidad", ha explicado la organización.

En este contexto, el CERMI ha señalado que dos décadas después, el proyecto Proyecto Palestra Convención ONU se plantea "como un espacio de análisis, reflexión crítica y propuesta de futuro sobre su impacto real en España".

Respecto a la campaña de difusión, ha indicado que se desarrollará a lo largo de 2026, principalmente a través de redes sociales, bajo la etiqueta #PalestraConvencionONU, con el objetivo "generar conciencia social, reforzar el enfoque de derechos humanos y poner en valor el carácter jurídicamente vinculante de la Convención, así como visibilizar los avances alcanzados y los retos aún pendientes para su aplicación plena y efectiva".

Además, ha adelantado que la iniciativa abordará "de manera sistemática" diversos ámbitos clave a través de mensajes mensuales, poniendo el acento "en cuestiones fundamentales como la exigibilidad de los derechos, el cambio de paradigma del asistencialismo a la autonomía, la educación inclusiva, la capacidad jurídica, el papel del movimiento asociativo o las obligaciones legales del Estado en materia legislativa, administrativa y presupuestaria".