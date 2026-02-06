CERMI Mujeres y expertos denuncian que la violencia contra la infancia con discapacidad está "socialmente aceptada"

Archivo - Una niña con movilidad reducida. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CERMI Mujeres junto a expertos en derechos de la infancia han denunciado que "la violencia contra la infancia con discapacidad" no es "marginal" y está "socialmente aceptada" y han reclamado reforzar la implementación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

Así lo han expresado este viernes en el marco del XXI Aula de Derechos Humanos de Mujeres y Niñas con Discapacidad, centrada en la aplicación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia desde una perspectiva de género y discapacidad.

Según ha informado CERMI Mujeres en un comunicado, durante la sesión, varios expertos han advertido de que la violencia contra la infancia, y de forma agravada contra niñas y adolescentes con discapacidad, continúa siendo un fenómeno estructural, invisibilizado y deficientemente abordado en la práctica.

El catedrático de Derecho Internacional Público y jurista experto en derechos de la infancia, Jorge Cardona, ha subrayado que "la violencia contra la infancia no es un fenómeno excepcional ni marginal" y que "gran parte de esa violencia está aceptada socialmente". Además, ha alertado de que persiste una concepción adultocéntrica que considera a niños y niñas "casi como una propiedad sobre la que otros deciden".

Cardona ha insistido en que la intersección entre minoría de edad, género y discapacidad incrementa exponencialmente el riesgo de sufrir violencia y ha recordado que "la protección no puede depender nunca del silencio de una niña".

En este sentido, ha afirmado que "si una ley, una política o un servicio no funciona para las niñas con discapacidad, entonces no funciona bien para nadie".

Por su parte, la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, ha alertado sobre la brecha entre el marco normativo y su aplicación real y ha aportado datos que evidencian esta desconexión, como que "más del 70% de los adolescentes no ha oído hablar nunca de la LOPIVI" o que "solo el 11% sabe cómo o a quién dirigirse para denunciar una situación de violencia".

Escorial ha advertido de que "una ley orgánica no se desarrolla solo a base de protocolos" y ha recordado que solo dos comunidades autónomas han adaptado su legislación tras la aprobación de la norma.

Por su parte, la delegada de Infancia del CERMI, Ana Sastre, ha señalado que más del 70% de la infancia con discapacidad declara haber sufrido violencia física o psicológica, y ha remarcado que estas vulneraciones no son consecuencia de la discapacidad, sino del entorno.

"Las situaciones de no ejercicio de derechos son consecuencia de las barreras existentes, no de las características personales", ha asegurado, alertando además del riesgo de vacío institucional que deja a la infancia con discapacidad "en tierra de nadie" entre las políticas de infancia y de discapacidad.

Mientras, la responsable de Incidencia Política y Social de Save the Children, Carmela del Moral, ha puesto el foco en el derecho a ser escuchado, uno de los pilares de la LOPIVI que, según ha denunciado, sigue sin garantizarse. "El gran fallo de la LOPIVI está siendo su implementación; una ley sin recursos se queda en nada", ha indicado, señalando que la visión adultocentrista continúa priorizando la rapidez y el control frente a la garantía efectiva de derechos.

La sesión ha concluido con un llamamiento a reforzar la implementación real de la LOPIVI, garantizando formación, recursos, coordinación institucional y un enfoque basado en derechos humanos que sitúe en el centro a las niñas y adolescentes con discapacidad.