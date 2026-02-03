Abascal rechaza prohibir las redes a menores de 16 años: "Intentan censurar y atacar la libertad de expresión"

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado este martes en Bruselas la propuesta anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, al considerar que se trata de una medida que invade el ámbito familiar y supone un intento de "censurar" y "atacar la libertad de expresión".

"Tenemos que denunciar, por lo que hemos escuchado al presidente del Gobierno, el intento de censurar, el intento de atacar la libertad de expresión", ha señalado el dirigente en declaraciones a los medios durante su participación en la Cumbre Transatlántica de la Red Política de Valores, un foro que reúne en Bruselas a dirigentes y organizaciones vinculadas a la ultraderecha internacional.

Abascal se ha referido también a las declaraciones de Sánchez sobre la necesidad de investigar el contenido en redes para detectar la "huella de odio", y ha criticado que, a su juicio, el Ejecutivo utiliza ese concepto de forma interesada. "Ya sabemos que Sánchez y la izquierda llaman huella de odio a todo lo que no sea su propio pensamiento", ha sostenido.

En este contexto, el líder de Vox ha sostenido que la regulación del uso de redes sociales por parte de los menores no debe imponerse desde el Ejecutivo, sino quedar en manos de las familias, ya que, según ha subrayado, "son los padres los que tienen que decidir" cómo y cuándo acceden sus hijos a estas plataformas.

Precisamente, la propuesta que consta en el proyecto de Ley de entornos digitales en el Congreso, sujeto a modificaciones, recoge actualmente que se pemitirá el acceso a redes sociales de los menores de 16 años si cuentan con el consentimiento de sus padres o tutores.

Por otro lado, Abascal ha asegurado que la propuesta anunciada por el presidente del Gobierno responde a una estrategia política para desviar la atención de otros asuntos que afectan al Ejecutivo. "Es un debate trampa de Pedro Sánchez", ha dicho, al tiempo que ha vinculado el anuncio con el intento de evitar que se hable de casos de corrupción y de la gestión de Moncloa.

"Sánchez ha pasado de plantear que los jóvenes puedan votar a los 16 a querer prohibirles el acceso a las redes sociales", ha añadido, criticando lo que considera una contradicción en el planteamiento del presidente.

El dirigente ha insistido en que Vox se opondrá a las iniciativas del Gobierno y ha enmarcado sus críticas en una denuncia más amplia sobre lo que considera un intento del Gobierno de limitar la libertad de expresión.