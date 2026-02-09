La brecha salarial en España se estanca en el 20%: las mujeres ganan 5.158 euros menos al año que los hombres

El secretario general de CCOO, Unai Sordo y la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, Carolina Vidal, durante la presentación del informe 'La brecha salarial de género, síntoma de la desigualdad estructural' - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La brecha salarial de género en España se mantiene estancada en torno al 20% en los últimos años, según ha informado este lunes el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). En 2024, el salario bruto medio anual de los hombres se situó en 31.116 euros, frente a los 25.958 euros que percibieron las mujeres, lo que supone una diferencia de 5.158 euros anuales.

Así se desprende del informe 'La brecha salarial de género, síntoma de la desigualdad estructural', presentado por CCOO este lunes con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, que se celebra el próximo 22 de febrero.

En este sentido, CCOO revela una tendencia al "estancamiento" de la brecha salarial de género en el entorno del 20% en los últimos años, según los datos de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA). También apunta que, tomando como referencia la evolución de la brecha en la última década, la brecha tardaría al menos 16 años en cerrarse.

Por sectores de actividad, seis ramas de actividad destacan por tener brechas salariales muy elevadas (en torno al 30%): actividades administrativas, actividades profesionales, científicas y técnicas, sanidad y servicios sociales, comercio, actividades inmobiliarias y actividades financieras.

Uno de los principales factores que explica la desigualdad salarial es la diferente inserción laboral de mujeres y hombres. El empleo a tiempo parcial concentra el 55% de la brecha salarial de género: el 22% de las mujeres asalariadas trabaja con jornada parcial, frente al 7% de los hombres. Según el sindicato, si las mujeres trabajaran a jornada completa en la misma proporción que los hombres, la brecha salarial se reduciría en 11 puntos porcentuales, del 20% al 9%, lo que supone una reducción del 55%.

De la misma manera, el documento también destaca el impacto de los cuidados y de los complementos salariales en la desigualdad. Las mujeres concentran el 75% del empleo a tiempo parcial y asumen mayoritariamente las excedencias por cuidado de hijos y familiares, lo que penaliza su carrera profesional y su salario a largo plazo.

Así, revela que en 2024 el 87% de las excedencias por cuidado de hijos corresponden a madres. Si bien, reconoce que ha habido una mejora parcial con respecto a décadas previas, ya que entre 2005 y 2010 el 96% de las excedencias las concentraban mujeres.

El informe de CCOO refleja que los complementos salariales concentran casi el 40% de la diferencia en las nóminas. "Estos pluses suelen retribuir aspectos masculinizados, como la disponibilidad o la fuerza física, o se otorgan de forma discrecional en puestos directivos, penalizando las trayectorias de las mujeres, que enfrentan mayores interrupciones y menores tasas de presencialidad", advierte.

Por otro lado, indica que un "elemento substancial" de la reducción de la brecha se ha producido "gracias a la importante subida nominal" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), siguiendo la recomendación de la Carta Social Europea, que lo establece sobre el 60% del salario medio neto, además de la obligación de negociar en las empresas planes de igualdad con la representación sindical.

En cuanto al SMI, este pasó de los 736 euros al mes en 2018 a los 1.184 euros brutos en 14 pagas en 2025; un aumento del 60,8%, que se vuelve a incrementar este 2026 con la subida del 3,1% pactada recientemente entre sindicatos y Gobierno. En concreto, el 57% de las personas beneficiadas por la subida del SMI en 2025 fueron mujeres.

REFORMA DEL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

En esta línea, CCOO reclama una reforma "urgente" del contrato a tiempo parcial que obligue a "causalizar" esta fórmula, exigiendo una justificación "real" para no contratar a jornada completa. Asimismo, el sindicato mantiene una ofensiva jurídica para que las horas complementarias se abonen como extraordinarias y pide que los puestos a tiempo completo se oferten prioritariamente a quienes ya están en la plantilla con jornadas reducidas.

Finalmente, el sindicato urge a los poderes públicos a articular un Pacto Integral y Estatal de Cuidados que garantice servicios públicos suficientes para menores y personas dependientes. "Tenemos que dar una solución universal. Necesitamos un pacto estatal, que sea la intervención pública desde lo social, la igualdad y desde lo laboral", han expuesto desde CCOO.