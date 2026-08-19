El CERMI ve en la Convención de la ONU de Discapacidad un "potencial de cambio" para las dos próximas décadas

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MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas mantiene intacto su "potencial transformador" y puede seguir actuando como un motor de cambio durante las próximas dos décadas.

Así lo ha planteado el delegado de la entidad para los Derechos Humanos y la Convención, Gregorio Saravia Méndez, en un artículo publicado con motivo del vigésimo aniversario de la aprobación de este tratado internacional.

Precisamente, en su análisis titulado 'Veinte años de Convención: memoria, acción y exigencia', Saravia ha señalado que el principal desafío para los próximos años es lograr la transición desde el reconocimiento formal de los derechos hasta su ejercicio real en la vida diaria.

Aunque el CERMI ha reconocido que en España este marco normativo ha impulsado reformas legislativas y cambios en las políticas públicas, advierte de que aún persisten ámbitos donde los derechos proclamados no se traducen de forma plena en una igualdad efectiva.

Asimismo, la entidad ha reivindicado la importancia de la sociedad civil organizada como un actor independiente de vigilancia, denuncia e impulso de los derechos humanos para evitar que la norma quede reducida a una declaración programática.

En ese sentido, recuerda que "la Convención ha cambiado las leyes, pero todavía no ha cambiado al ritmo que necesitan las vidas de las personas con discapacidad".

Por todo ello, el CERMI apela a utilizar la conmemoración de este vigésimo aniversario no solo para hacer balance, sino para proyectar una agenda de futuro centrada en la accesibilidad universal, la autonomía, la vida independiente, la eliminación de la discriminación y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres con discapacidad.