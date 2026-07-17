La CNMC avala las nuevas tarjetas europeas de discapacidad pero pide precisar los derechos de los usuarios

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MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha avalado las nuevas tarjetas europeas de discapacidad pero ha pedido precisar los derechos de los usuarios, tras analizar su normativa reguladora a solicitud del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En este sentido, ha recordado que las nuevas tarjetas europeas de discapacidad y de estacionamiento estandarizarán formatos (físico y digital) y facilitarán acreditar a sus usuarios en la Unión Europea.

"El sistema reforzará la libre circulación y la seguridad jurídica de sus usuarios y les facilitará acceder en condiciones de igualdad a servicios, prestaciones en sentido amplio e instalaciones de estacionamiento durante estancias temporales en otros Estados miembros", ha apuntado la CNMC.

Asimismo, ha indicado que la valoración es "positiva", al entender que "se eliminan obstáculos por la falta de reconocimiento uniforme entre Estados miembros" y que "puede favorecer la participación de sus usuarios en los mercados y reforzar la competencia en sectores como el transporte, turismo, cultura u ocio". Además, ha añadido que estandarizar las tarjetas y sus formatos "también puede generar más confianza en los operadores, reducir costes de verificación y facilitar la transparencia".

No obstante, la CNMC ha sugerido incorporar una descripción "más detallada y sistemática" de los conceptos 'trato preferente' y 'condiciones favorables' asociadas a la Tarjeta Europea de Discapacidad.

En esta línea, ha defendido que "el proyecto contiene definiciones abiertas y ejemplos limitados susceptibles de generar incertidumbre sobre el alcance de los derechos reconocidos y las obligaciones de los operadores". Con el objetivo de "reforzar la seguridad jurídica y garantizar una aplicación homogénea", ha aconsejado tomar como referencia el "mayor nivel de concreción" previsto en la normativa europea.

La CNMC puede actuar de manera consultiva a solicitud de las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios o de oficio de acuerdo con la Ley de creación de la CNMC.