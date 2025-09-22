La CNSE pide en la Semana Internacional de las personas sordas "medidas urgentes" contra la discriminación

Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSD) firma un manifiesto en el marco de la semana internacional de las personas sordas. - CNSD

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSD) y su red asociativa han denunciado, a través de un manifiesto, que las trayectorias vitales de estos ciudadanos son "más difíciles que las del resto", en el marco de la Semana Internacional de las personas sordas, que se celebra del 22 al 28 de septiembre, una movilización global impulsada por la WFD (World Federation of the Deaf).

"Aulas que no nos incluyen. Entornos laborales que nos cierran las puertas. Consultas médicas donde no podemos comunicarnos... Ser una persona sorda no debería implicar más obstáculos, ni más esfuerzo, ni más abandono", denuncian en el manifiesto.

Desde la entidad han avisado de que "ni la inclusión es caridad, ni la accesibilidad un privilegio". En este sentido, apelan a "dejar atrás la condescendencia y pasar de las promesas a la acción".

"Reclamamos igualdad en todas las etapas de la vida. En la infancia, acceso temprano a la lengua de signos; en la adolescencia y la juventud, referentes positivos y oportunidades reales; en la madurez, autonomía y participación plena; y en la vejez,atención accesible y cuidado digno".

Para ello, plantean como condición que las lenguas de signos estén presentes en todos los ámbitos, que se garantice su transmisión intergeneracional, y que sean promovidas en todo el territorio con apoyo institucional. "Un país que ignora sus lenguas se empobrece", han señalado. Precisamente, el lema de este año es 'No hay derechos humanos sin el derecho a lengua de signos'.

Otro aspecto en el que la CNSE pone el foco es en asegurar la presencia de las personas sordas en los espacios de decisión política, social y mediática "formando parte activa del debate público y de la toma de decisiones que afectan directamente a nuestra vida cotidiana."

Así, reivindican el derecho a "codiseñar las políticas que impactan en la comunidad sorda, participando con voz propia y en igualdad de condiciones".

"Queremos ser vistas como ciudadanas de pleno derecho, hombres y mujeres capaces y con aportaciones valiosas", han defiendido.

EDIFICIOS ILUMINADOS DE AZUL

Uno de los días centrales a lo largo de esta semana es el de este martes 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Signos, una fecha que Naciones Unidas declaró oficialmente en 2017 para reivindicar las lenguas de signos como parte de la diversidad lingüística y cultural de los distintos países y garante de sus derechos.

Con motivo de este día, líderes de diferentes nacionalidades apoyarán a través de vídeos signados la máxima 'No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de signos', mientras que edificios emblemáticos de los cinco continentes se sumarán al reto 'Blue Light for Sign' e iluminarán de azul sus fachadas en reconocimiento a estas lenguas.

Por su parte, el sábado 27 de septiembre, se celebrará en España el Día Internacional de las Personas Sordas, una jornada que servirá al colectivo para reivindicar sus derechos y celebrar la lengua de signos, la diversidad, la unidad asociativa y la cultura de la comunidad sorda.

Federaciones y asociaciones de personas sordas de la red asociativa CNSE (más de 100 en toda España) han previsto concentraciones y un amplio programa de actividades en distintas ciudades del país.