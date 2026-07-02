El Congreso aprobará la próxima semana en comisión la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia

Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Derechos Sociales del Congreso aprobará previsiblemente el próximo jueves 9 de julio la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que inició su tramitación parlamentaria hace un año. Una vez que la comisión emita su dictamen, la reforma tendrá que ser debatida en Pleno.

La reforma superó este martes la fase de ponencia, con la aprobación de las enmiendas, sin el apoyo de PP y Vox, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

En concreto, la Ponencia emitió su informe definitivo sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con el acuerdo de la mayoría de los grupos parlamentarios.

Las mismas fuentes precisaron que todos los grupos, salvo PP y Vox, apoyaron la aprobación de las enmiendas por mayoría. En todo caso, puntualizaron que "los grupos minoritarios han entendido la necesidad de su aprobación" y confían en que "en Comisión y Pleno todos los grupos voten a favor de esta ley".

El Grupo Socialista ha celebrado que esta ley "empiece a ver la luz", tras el trabajo parlamentario, que es "fruto del diálogo con las personas dependientes y las personas con discapacidad, que reclamaban este acuerdo parlamentario para su posterior aprobación definitiva en pleno".

Por su parte, fuentes del PP explicaron a Europa Press que habían retirado sus enmiendas transaccionales y votado en contra de la Ponencia "porque sigue sin contar con memoria económica". En este sentido, consideran que aprobar nuevos servicios y prestaciones sin memoria económica ni presupuestos "solo crea frustración".

Además, afirman que el último Real Decreto aprobado "no sirve para compensar ni siquiera el dinero que debe a las comunidades autónomas con la ley actual".

En concreto, fue el pasado 11 de diciembre cuando el Pleno del Congreso dio luz verde a la toma en consideración de este Proyecto de Ley, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras rechazar una enmienda a la totalidad presentada por Junts, con la que proponía devolver el texto al Gobierno. Todos los grupos parlamentarios votaron en contra de esta enmienda, excepto PP y Vox que se abstuvieron.

Desde entonces, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha apelado en repetidas ocasiones al consenso político y ha asegurado que el proyecto contará con la financiación necesaria. Precisamente, el Gobierno aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con "la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia": 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.

Entre las mejoras que prevé la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, destaca la incorporación de más servicios y prestaciones al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y la supresión del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012.

También establece la teleasistencia como un derecho, amplía la ayuda en el domicilio e incorpora medidas para desburocratizar los procesos administrativos, como la eliminación de cargas administrativas al equiparar automáticamente la dependencia a la situación de la discapacidad.