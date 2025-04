Cons.- El Gobierno modifica el reglamento del IRPF para facilitar la extensión de la deducción por gastos de guardería

Archivo - Una pareja con un carrito de bebé. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, ha aprobado un real decreto por el que se establece que las guarderías deberán comunicar la autorización de la que disponen para desarrollar su actividad, equiparándose así a los centros de educación infantil, para adaptarse a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que extiende la deducción por maternidad en el IRPF a los gastos de custodia en guardería.

En concreto, en su primer artículo, el real decreto modifica el artículo 69 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en lo relativo a la información que deben suministrar los centros educativos que se ocupan de los menores en sus primeros años lectivos.

El motivo, según explica el Gobierno, es la necesidad de adaptar la documentación referida a la deducción por maternidad tras la Sentencia del Tribunal Supremo 8/2024, de 8 de enero, en la que reconocía el derecho de una madre trabajadora al incremento de la deducción de maternidad hasta en mil euros adicionales en el IRPF, por los gastos de custodia en guardería de sus hijos menores de tres años.

La ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece en el artículo 81.2 que el importe de la deducción por maternidad se podrá incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el período impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años "en guarderías o centros de educación infantil autorizados".

Además, el reglamento del IRPF indica que "las guarderías o centros de educación infantil autorizados a que se refiere el artículo 81.2 de la Ley del Impuesto, deberán presentar una declaración informativa sobre los menores y los gastos que den derecho a la aplicación del incremento de la deducción prevista en dicho artículo" además de "sus datos de identificación y los correspondientes a la autorización del centro expedida por la administración educativa competente".

Según la sentencia del TS, el criterio de la Administración tributaria para rechazar la deducción por gastos en guardería era que tan solo son deducibles los gastos de custodia abonados a guarderías que cuenten, además de los permisos de funcionamiento propios de esta actividad, con una autorización como centro educativo otorgada por la Administración educativa competente.

Si bien, según señaló el TS, como las guarderías no disponen, por lo general, de este tipo de autorización para impartir educación infantil, no pueden emitir la información fiscal correspondiente, y la Administración tributaria no admite que los gastos abonados a las guarderías se computen para obtener la deducción fiscal.

Por ello, con la modificación aprobada este martes, según el Gobierno, se "facilitará que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias con todas las garantías".

Además, por medio del real decreto se reforma también el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (RGAT), aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, con el objeto de actualizar las obligaciones de suministro de información de las entidades financieras.