El Consejo de Europa registra la reclamación de UGT contra España en materia de prostitución

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una rueda de prensa, en la sede de UGT, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa ha registrado una reclamación colectiva de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) contra España en materia de prostitución.

Según ha informado el Comité este jueves, el sindicato alega que las "lagunas" en la legislación y la práctica en materia de prostitución y trata de personas en España dan lugar a una "grave falta de protección efectiva" de las mujeres y niñas que son víctimas de la prostitución y/o corren el riesgo de ser objeto de trata con fines de explotación sexual.

En concreto, hace referencia a los grupos "más vulnerables", como las mujeres jóvenes inmigrantes y los jóvenes en riesgo de exclusión social, lo que constituye una violación de las disposiciones antes la Carta Social Europea revisada.

La queja se registró el 31 de julio de 2025 y se refiere a varios artículos sobre el derecho al trabajo, a condiciones laborales, a la protección de la salud y al derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, entre otros. Ahora el CEDS, en una futura reunión plenaria, estudiará su admisión a trámite.

UGT anunció el 1 de agosto en rueda de prensa la reclamación colectiva contra España ante Europa al considerar que "viola" los derechos de las mujeres y niñas víctimas de la prostitución en el país. "España no puede ser el burdel de Europa como es en estos momentos", denunció el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Según ha precisó Álvarez, unas 150.000 mujeres son prostituidas en la actualidad en España. Además, denunció que de las 36.000 niñas y niños tutelados en España, en torno a 1.100 han sido víctimas de abusos sexuales. Por ello, insistió en que la prostitución no es un empleo y debe ser "abolida".