El convenio de Estambul entra en vigor en la UE este 1 de octubre

BRUSELAS, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El convenio de Estambul entrará formalmente en vigor a partir de este domingo 1 de octubre en la Unión Europea, después de que el pasado junio los Veintisiete firmaran la ratificación en la Unión.

Este paso se produce seis años después de firmar el instrumento internacional vinculante de mayor alcance para abordar de manera integral la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

En todo caso, Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia no lo han ratificado y a nivel de toda la UE será vinculante solo unos apartados del convenio, debido precisamente a esa falta de unanimidad. Esto es porque el trámite de la UE no equivale a la ratificación nacional de aquellos miembros que todavía no se han adherido al convenio.

"La violencia contra las mujeres afecta a todas nuestras sociedades democráticas. Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual desde los 15 años. Demasiadas no lo denuncian. Demasiados agresores quedan impunes", ha lamentado la vicepresidente de Valores, Vera Jourova, quien ha subrayado que la ratificación del convenio es la "respuesta legal" para reforzar los derechos de las mujeres.

Por su parte, la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, ha insistido en que la entrada en vigor del convenio de Estambul se trata de un "paso importante" para la UE y supone un marco de referencia para tratar la violencia contra las mujeres.

"Para que todos podamos vivir en una Unión Europea justa y equitativa, las mujeres y las niñas deben poder vivir libres de la inseguridad, el miedo y la violencia cotidianos. La histórica entrada en vigor de hoy es un buen paso en esa dirección", ha valorado.