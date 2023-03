CS vuelve a registrar en el Congreso su ley para regular una subrogada "altruista", "garantista" y con "límite de edad"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha registrado este jueves en el Congreso su proposición de ley para regular en España la gestación subrogada, y que ya había presentado en la Cámara alta en 2017. Los 'naranjas' abogan en este texto por una práctica "altruista", "garantista" y con "límite de edad" de 45 años para los solicitantes.

Según ha explicado la líder de la formación, Patricia Guasp, el objetivo es "ensanchar las libertades" en el país y hacer frente al resto de partidos que "con sus moralinas" y sus "sesgos ideológicos" no permiten a las mujeres "ser libres y que hagan con su cuerpo lo que quieran". Además de "facilitar a esas personas que quieren ser padres y que no pueden" lograrlo con un "modelo que funciona".

Guasp ha indicado que la propuesta de ley que hace Ciudadanos es el modelo de Canadá y tal y como ha explicado la portavoz parlamentaria de los 'naranjas' en el Congreso, Inés Arrimadas, recoge exigencias tanto para las gestantes como para las personas que soliciten esta práctica.

En concreto, el texto exige a la mujer gestante tener más de 25 años, nacionalidad española o ser residente en el país, haber sido madre con anterioridad, no contar con antecedentes penales y acreditar una situación socioeconómica familiar estable. Además, esta mujer no podrá ceder su vientre en más de dos ocasiones, no puede compartir ningún tipo de relación cosanguínea con los padres subrogantes y tampoco el bebé puede tener material genético suyo.

UN REGISTRO DE GESTANTES Y SOLICITANTES

La formación de Guasp propone también la creación de un Registro Nacional de Gestación por Subrogación, en el que se deben inscribir aquellas mujeres que "libremente deseen ofrecer su capacidad de gestar" y aquellos que quieran ser padres a través de esta práctica. Del mismo modo, este 'censo' deberá recoger también los contratos a los que ambas partes hayan llegado.

La ley advierte, además, que la gestación "no podrá tener carácter lucrativo o comercial" y que la mujer gestante podrá percibir una "compensación resarcitoria" que tendrán como fin exclusivo "cubrir los gastos estrictamente derivados de las molestias físicas, los de desplazamiento y los laborales, y el lucro cesante inherentes a la gestación" y "proporcionar a la mujer gestante las condiciones idóneas durante los estudios y tratamiento pregestacional, la gestación y el posparto".

Además, obliga al Ministerio de Sanidad, previo informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, a establecer las reglas que garanticen el respeto al carácter gratuito de la gestación y recoge que la mujer gestante debe ser beneficiaria de un seguro que cubra las contingencias que puedan derivarse como consecuencia del proceso.

LÍMITE DE EDAD PARA LOS SUBROGANTES

En cuanto a los subrogantes, Ciudadanos también exige que tengan un mínimo de 25 años y que no sobrepasen los 45. Del mismo modo, deberán demostrar que han agotado todas las posibilidades de gestar a través de otros medios disponibles y, aquellos que sean pareja, deberán estar casados o ser pareja de hecho.

Arrimadas ha explicado que esta ley es una "propuesta seria" como, a su juicio, debe estar regulado un tema como este y ha lamentado que en uno de los países "con menor natalidad del mundo" se pongan "tantos problemas para que los españoles puedan tener hijos". Según ha señalado, esto es culpa de "los políticos y los gobernantes que durante décadas" han entrado en una "espiral" en la que "critican desde la oposición" y "no hacen nada cuando están en el Gobierno".

La portavoz parlamentaria de los 'naranjas' ha asegurado que partidos como PP y Vox "se han enterado ahora de que existe la gestación subrogada por el caso de Ana Obregón" y ha criticado que, por tanto, desconozcan que "miles de familias españoles" se han formado de esta forma.

Sobre la apertura de los 'populares' a regular esta práctica cuando se haga de forma altruista, Arrimadas ha criticado que "nunca saben nada" o siempre digan que "no es el momento". "Llevan 10 años pensando sobre la gestación y ahora ni siquiera se ponen de acuerdo", ha denunciado.

Finalmente, señalado que hay personas que "son capaces de hacer algo por los demás" y ha puesto como ejemplo a quienes "donan órganos" o "dedican su vida a los demás". Según ha explicado, esto es defender "la libertad de la mujer" y que estas "decidan qué hacer con sus cuerpos" y "con límites" y "una regulación sensata detrás".