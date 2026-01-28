Derechos Sociales destina 56 millones de euros a 35 proyectos de innovación para transformar el modelo de cuidados

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 destinará 56 millones de euros a 35 proyectos innovadores dirigidos a impulsar "nuevos modelos de cuidados en la comunidad", que serán cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

Así lo han anunciado este miércoles durante el acto 'Consolidando la innovación social para un nuevo modelo de cuidados', que se ha celebrado en la sede del Ministerio y en el que se han presentado los 35 proyectos seleccionados.

Según han precisado, los 56 millones de euros se suman a los proyectos que ya fueron financiados anteriormente. Hasta ahora, han empleado o comprometido, en total, 212 millones de euros de fondos europeos a proyectos innovadores.

Durante el evento, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado la innovación social como una herramienta clave para garantizar derechos y hacer posible que las personas puedan vivir donde y como elijan.

"Lo público debe estar para asistir y hacer la vida de la gente mejor. Una vida con igualdad de oportunidades, con justicia y dignidad, en la que dónde naces, cómo te apellidas o qué situaciones adversas te encuentras no determinan y, en el peor de los casos, lastran toda tu trayectoria vital", ha subrayado.

Entre los proyectos incluidos en esta ronda de financiación, destaca el Proyecto CASA de la Asociación FICE, un recurso residencial de carácter hogareño dirigido a niños y niñas a cuyos progenitores les han retirado la tutela. Este modelo articula apoyos para la familia de origen y consigue el retorno a sus familias del 75% de los menores de edad en el primer año.

Otro de los proyectos es el impulsado por Provivienda y la Fundación Matía, que facilita el acceso a personas mayores a viviendas alternativas, promoviendo su autonomía personal y su bienestar mediante un acompañamiento social integral.

Además de los proyectos, Derechos Sociales ha presentado la 'Cartera de innovaciones', una herramienta basada en el aprendizaje colectivo que pone en común las experiencias y aprendizajes de proyectos innovadores anteriores, con el objetivo de orientar las políticas públicas y acelerar un cambio profundo en el modelo de cuidados.

En concreto, esta cartera reúne 95 innovaciones y 179 hallazgos y permite identificar qué prácticas funcionan, en qué condiciones y con qué impacto para avanzar hacia procesos sostenidos de desinstitucionalización y vida elegida en la comunidad, según ha explicado el departamento que dirige Bustinduy.

Con un presupuesto de 110 millones, en estos proyectos participaron 41.194 personas con necesidades de apoyo o cuidados de forma directa, y 259.957 personas si se suma a familiares, profesionales de administraciones o entidades.

Por otro lado, el Ministerio ha presentado la Plataforma Vidas, un espacio de cocreación y aprendizaje compartido que conecta a diferentes actores e iniciativas para abordar la desinstitucionalización de una manera compartida.

Además, ha anunciado que está trabajando con otros ministerios en la creación del Centro Estatal de Competencias en Innovación Social (CECIS), en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, que plantea la necesidad de que los Estados cuenten con centros nacionales de competencia en innovación social para reforzar capacidades públicas y articular ecosistemas de innovación.