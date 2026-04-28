Derechos Sociales lanza una guía sobre accesibilidad en el consumo: "La sociedad se diseña para personas estándar"

Portada de la guía 'Accesibilidad en el consumo'. - MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, ha presentado este martes la publicación 'Accesibilidad en el Consumo. Guía práctica de pautas y recomendaciones para implementar la accesibilidad universal', que ofrece pautas para que las personas con discapacidad no se encuentren barreras como consumidoras, ya sea en un bar, en el supermercado, en una tienda de ropa o en la atención al cliente.

"La sociedad solo se diseña y proyecta para personas estándar. Aquellas que no entramos en este patrón de normatividad, quedamos fuera", ha lamentado el director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, durante la presentación de la guía, que ha tenido lugar en el HUB Por Talento Digital de Fundación ONCE.

Durante la apertura del acto, Martín Blanco ha puesto algunos ejemplos de las barreras que se encuentran las personas con discapacidad en su día a día.

"Una persona ciega no puede ir sola a una actividad tan cotidiana como el súper, o una persona sorda no puede hacer una reclamación en el teléfono de atención a la clientela, por no hablar de quedar a tomar algo con un colega usuario de silla de ruedas: al final, acabas condenado a quedar en una franquicia de un centro comercial porque al bar del barrio no puedes entrar", ha explicado.

Por su parte, la secretaria de estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha declarado que "sin accesibilidad no hay derechos" y, por ello, ha apostado por "convertir la accesibilidad en una cuestión jurídica y no en una cuestión accesoria a las políticas públicas".

"Si bien para las personas con discapacidad es un requisito imprescindible en el ejercicio de sus derechos, también facilita la vida a otros muchos grupos, con lo cual, haciendo nuestras políticas públicas accesibles también estamos haciendo la vida más fácil muchas más personas y desde ahí también tenemos que mirar la accesibilidad universal", ha añadido.

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, ha destacado que "el consumo es la actividad más democrática que existe, puesto que alcanza a todo el mundo". En este sentido, ha destacado que "la accesibilidad tiene que alcanzar tanto al mercado como a los dispositivos específicos de protección y promoción de los derechos de los consumidores".

Por su parte, el director general de Consumo, Daniel Arribas, ha subrayado que las empresas muchas veces no saben por dónde empezar y ha puesto en valor guías como la presentada para garantizar que realmente se aterriza la normativa vigente en materia de accesibilidad y otras buenas prácticas.

Mientras, la directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE, Carmen Bayarri, ha explicado las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual en el momento de compra y ha detallado que el gran problema para las personas consumidoras con discapacidad visual "es la falta de información del producto", haciendo hincapié en el gran problema que supone que no exista ese etiquetado accesible.

Por último, la representante del Consejo General de Consumidores y Usuarios, Carmen Redondo, ha apuntado que es fundamental avanzar en la mejora de derechos de las personas con discapacidad y ha mostrado su compromiso en "mejorar la protección y accesibilidad, así como garantizar la igualdad de todas las personas consumidoras a la hora de comprar productos y consumir servicios".