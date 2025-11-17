La digitalización y el patrimonio cultural sordo, temas tratados en el II Foro de la CNSE

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 160 personas han participado en el II Foro Asociativo de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), celebrado bajo el lema '+QUE FUTURO', con el que se ha buscado "repensar y fortalecer" el papel de las asociaciones como espacios lingüísticos, sociales y comunitarios para las personas sordas, y en el que se abordarán temas como la digitalización y el patrimonio cultural sordo.

En el acto de apertura han participado el presidente del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez-Bueno; el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán; el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno, Jesús Martín, y el presidente de la CNSE, Roberto Suárez.

"Si el primero sentó las bases estratégicas del asociacionismo moderno, el segundo refuerza su renovación, sostenibilidad y diversidad, adaptándose a los desafíos del siglo XXI: la digitalización, la inclusión intergeneracional y la preservación del patrimonio cultural sordo", ha destacado Suárez durante su intervención.

Durante el encuentro, ha tenido lugar una ponencia plenaria titulada 'La fuerza de lo colectivo' en la que se ha ofrecido un recorrido por más de un siglo de historia de las asociaciones de personas sordas en España, destacando "su papel transformador como motor de cambio, cohesión y empoderamiento individual y colectivo".

A través de ejemplos y momentos clave, se ha puesto en valor cómo "la movilización colectiva ha permitido afrontar dificultades, conquistar derechos, fortalecer la identidad lingüística y cultural de la comunidad sorda y construir estructuras organizativas sólidas que siguen siendo fundamentales en la actualidad".

Además, las 160 personas participantes se han distribuido en cinco grupos de trabajo que, a lo largo del día, analizarán y debatirán una propuesta de acciones en torno a cuatro bloques temáticos: la participación e implicación comunitaria; la cultura intergeneracional; la creatividad e innovación compartidas; y la lengua, historia y patrimonio sordos.

También se han votado las diez acciones prioritarias que conformarán un decálogo de medidas se configurará como punto de partida del futuro Plan Estratégico de la CNSE 2026-2030.

Para la organización de su II Foro Asociativo, la CNSE ha contado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Fundación ONCE.