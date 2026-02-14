Discriminación por edad en el empleo: Cruz Roja denuncia el sesgo contra mayores de 45

Personas participantes en el Plan de Empleo de Cruz Roja - CRUZ ROJA

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 44% de las personas en búsqueda de empleo han sufrido discriminación por razonas de edad, cifra que se dispara al 58% en el caso de los mayores de 45 años. Así se desprende del estudio 'El edadismo y yo', realizado por Cruz Roja con la participación de 900 personas participantes en el plan de Empleo de Cruz Roja.

El informe de Cruz Roja desglosa la incidencia del edadismo por franjas etarias, revelando una asimetría preocupante. Mientras que el 26% de las personas menores de 30 años reporta haber sufrido esta discriminación, el porcentaje se duplica hasta alcanzar el 58% en el caso de las mayores de 45 años. En opinión de Cruz Roja, estos datos ponen en evidencia que mercado laboral español "penaliza severamente la experiencia, consolidando un sesgo que margina el talento senior en un momento demográfico donde la población activa envejece inevitablemente".

Sin embargo, el documento enfatiza que el edadismo laboral es una vía de doble sentido. Las personas jóvenes también enfrentan prejuicios que "las tachan de inexpertas, irresponsables o poco comprometidas". Entre los testimonios recogidos por Cruz Roja, los jóvenes denuncian frases como "'los jóvenes no saben trabajar' o 'es joven y la va a liar'", mientras que las personas mayores de 45 años reciben "portazos con sentencias como 'con mi edad ya nada', 'es demasiado mayor para el puesto' o 'no está al día con las nuevas tecnologías'".

A la hora de percibir quién es la víctima principal, las visiones también difieren. Entre los jóvenes, los hombres tienden a creer que el edadismo les afecta más a ellos (28,6%), vinculándolo a la falta de experiencia, mientras que las mujeres jóvenes señalan con mayor intensidad que el problema es estructural contra los mayores (35,2%). Por su parte, el colectivo senior coincide en que el golpe más duro lo reciben los mayores de 45 años.

Para Cruz Roja, uno de los hallazgos más "alarmantes" del informe es el "grado de invisibilidad del fenómeno". A pesar de que la discriminación por edad supera a otras causas más visibles como el sexo o el origen, según datos de la OCDE citados en el informe, la sociedad española apenas reconoce el término.

La encuesta revela, según la ONG, un desconocimiento "abrumador": el 65% de los participantes no sabía qué significaba la palabra "edadismo" antes de colaborar con Cruz Roja. "Este dato, que alcanza el 67% entre los hombres y el 59% entre las mujeres, evidencia que la discriminación por edad está tan normalizada e integrada en la cultura corporativa y social que ni siquiera las propias víctimas son capaces de identificarla por su nombre técnico", ha argumentado la entidad social.

IMPACTO PSICOLÓGICO

El informe pone el foco en el "devastador impacto psicológico del desempleo de larga duración en la madurez". Perder el trabajo pasados los 45 años no es solo un revés financiero; es una "fractura en la identidad".

El informe alerta de que cuando uno de estos pilares cae, el equilibrio emocional se desploma. "No hay nada peor que la sociedad decida por ti que ya no vales. Para mí últimamente mi vida está rota", ha relatado una de las personas participantes en el estudio. Otro testimonio refuerza esta "sensación de anulación": "Cumples 50 años y de repente pasas a ser invisible".

Este sufrimiento se "agrava" con el fenómeno del "autoedadismo". El informe advierte que los prejuicios externos acaban siendo interiorizados por las víctimas. Un 22% de las personas encuestadas, tanto jóvenes como mayores, reconoce haber sentido en algún momento que los estereotipos negativos que se dicen sobre su grupo de edad son ciertos. Esto actúa, según Cruz Roja, como una "profecía autocumplida: la persona candidata se autodescarta, descarta ofertas o no se forma en nuevas habilidades porque se ha convencido a sí misma de que es demasiado mayor o demasiado joven, validando así la discriminación que sufre".

Ante esta situación, el estudio incluye con una batería de propuestas concretas para transformar el mercado como campañas que desmonten estereotipos y muestren el valor real de cada etapa vital; la eliminación de los límites de edad en los filtros de las ofertas laborales y promoción de currículums ciegos; programas donde las personas jóvenes enseñen competencias digitales a las mayores, y estas a su vez transfieran su experiencia y visión estratégica; así como la formación continúa.