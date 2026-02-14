Los efectos del apagón de 2025 en las personas con discapacidad electrodependientes

Archivo - Un anciano en silla de ruedas eléctrica en Madrid (España), a 2 de mayo de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) realizará a lo largo de 2026 el primer estudio en España dedicado específicamente a la relación entre discapacidad y electrodependencia, con el objetivo de analizar esta realidad y formular propuestas normativas y de política pública que "garanticen una protección reforzada" de las personas con discapacidad ante emergencias de suministro energético.

Según informa el CERMI, el estudio abordará, desde un enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación, el impacto que la dependencia del suministro eléctrico tiene sobre personas con discapacidad que requieren de energía para su vida diaria, su autonomía personal, su salud o su seguridad.

"La investigación partirá de una visión general de las personas con discapacidad ante las situaciones de emergencia, para profundizar posteriormente en la caracterización de la electrodependencia por motivos de discapacidad, su dimensión social, jurídica y estadística, así como su impacto diferenciado por razón de género", señala el Comité.

Asimismo, el informe analizará el impacto del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 sobre las personas con discapacidad electrodependientes, que utilizará como ejemplo "de la vulnerabilidad existente y de la insuficiencia de los mecanismos actuales de prevención y protección", como informa el CERMI.

Por otra parte, el Comité ha señalado que en el estudio también se rastreará el tratamiento de esta cuestión en el ordenamiento jurídico europeo y español, con el fin de "constatar las lagunas y carencias normativas existentes".

Como resultado final, el estudio formulará una serie de propuestas concretas de regulación normativa y de política pública, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el estatal y autonómico, e incluirá iniciativas legales y reglamentarias orientadas a garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad electrodependientes.

Para la realización de este informe el CERMI cuenta con la ayuda del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el marco de su convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades, destinada a otros fines de interés social.