Elma Saiz: "El feminismo también es pacifismo y por eso alzamos la voz y decimos 'No a la guerra'"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, han acudido en nombre del PSOE y el Ejecutivo a la manisfestación de la Comisión 8M en Madrid por el Día Internacional de la Mujer, donde han abanderado el lema del 'No a la guerra' recuperado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán. También han cuestionado las políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Porque el feminismo también es pacifismo y por eso alzamos la voz y decimos 'No a la guerra'. Y condenamos todas las violencias, la violencia contra la mujer aquí y en cualquier lugar del mundo", ha afirmado Saiz en declaraciones a los medios antes del inicio de la marcha, acompañada también de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La ministra portavoz ha enfatizado en que "el gobierno de coalición progresista es el dique de contención frente al avance ultra". Por ello, ha asegurado que van a "poner freno y a seguir avanzando en derechos". "Y no vamos a permitir ni un paso atrás, vamos a hacer irreversibles todos los avances, aunque todavía queda mucho por hacer", ha argumentado.

Según la ministra, "un año más, este 8M, el Partido Socialista vuelve a salir a las calles para defender los derechos de las mujeres". "Porque el feminismo es igualdad y la igualdad merece siempre políticas públicas. Porque además el feminismo es motor social, motor de transformación social", ha añadido.

En este sentido, ha destacado avances como el hecho de "subir el salario mínimo interprofesional un 66% desde que Pedro Sánchez es presidente" y se ha referido "a los 10 millones de mujeres trabajadoras", sin olvidar a las mayores de 55. "Porque el feminismo es reducir brechas y subir las pensiones", ha indicado.

En este punto, ha arremetido contra el PP por cuestiones como el "encubrimiento en el caso Móstoles", además de denunciar su "hipocresía porque son capaces de mercadear con los derechos de las mujeres intentando alcanzar pactos ultras, diciendo que el feminismo de Vox es el feminismo del Partido Popular". Por ello, ha reiterado que el Ejecutivo "va a hacer un dique de contención para no dar un paso atrás en todo lo conseguido y a seguir trabajando para la igualdad".

Por su parte, López ha señalado que Ayuso "encabeza una ola ultra que lleva mucho tiempo ya atacando al feminismo". "Una ola que siempre ataca a los mismos, ataca a quienes discrepan, a quienes piensan de una forma diferente", ha precisado el ministro.

"Hay una ola ultra en el mundo que encabeza Ayuso en Madrid. Y por eso llegamos al 8M con esa campaña de odio desatada y sobre todo llegamos con una comunidad de Madrid, con la señora Ayuso, que tiene a la alcalde de Móstoles en su puesto y que, como vimos ayer, cancela y suspende obras culturales por ser demasiado feministas, según su juicio", ha indicado López, en alusión a lo ocurrido en Collado Villalba.

En esta localidad, la concejal de Familia, Servicios Sociales, Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba, Noelia Rosario Díaz Vaca (PP), ha presentado su dimisión tras haber interrumpido la tarde del sábado la representación de una obra de teatro feminista, un monólogo satírico titulado 'Ser Mujer' e incluido en la progamación del Consistorio por el 8M, al considerar que el contenido suponía "una falta de respeto" y este domingo ha pedido disculpas por lo ocurrido.

"Lo cierto es que la señora Ayuso encabeza esa ola ultra en Madrid y el feminismo va a decir basta a esa ola ultra", ha reiterado López, que también se ha referido a "la violencia digital" que sufren las mujeres. "Y el gobierno de Espa va a estar a la cabeza de la regulación de las redes sociales y de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que estamos viendo que tiene un sesgo claramente machista y que siempre, casualidad, ataca al feminismo", ha lamentado.

Así, ha destacado que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo para que "la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, junto con el Instituto de las Mujeres, supervise, detecte y actúe en todas las campañas de odio que se desatan contra las mujeres", además de ensalzar la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "encabeza toda la regulación que estamos desplegando en Europa en relación con las redes sociales, con la protección de nuestros menores, muy especialmente de las niñas que sufren todos los días campañas de acoso en su vida diaria".

Por lo tanto, ha insistido en que "ni un paso atrás en la lucha feminista, ni un paso atrás tampoco en el espacio digital y en Madrid lamentar llegar al 8M con el alcalde de Móstoles en su puesto y con cancelaciones de obras culturales por ser feministas". "Dice la señora Ayuso libertad, libertad para mandar pacientes de la pública a la privada en sanidad, pero no para obras culturales que son feministas. Esa es la libertad de la señora Ayuso", ha denunciado López.