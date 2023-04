Empresas de dependencia piden un sistema de cuidados "accesible" para prevenir la soledad no deseada en los mayores

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), patronal de los cuidados a personas mayores, ha puesto en valor el papel "clave" que tiene el sector de los cuidados para reducir la soledad no deseada y el aislamiento social en las personas mayores que afecta al 12,2% de las personas mayores de 75 años en España, según el informe 'El coste de la soledad no deseada', elaborado por la Fundación ONCE y piden un sistema de cuidados "accesible" para las personas que lo necesiten.

Según la entidad, el creciente envejecimiento de la población hace que la soledad no deseada "sea un sentimiento frecuente entre los mayores, generando una notable reducción en su calidad de vida y aumentando la prevalencia de enfermedades como la depresión, ansiedad crónica o enfermedades cardiovasculares".

En este sentido, la presidenta de Aeste, Natalia Roldán, pone en valor el modelo asistencial.

"Trabajamos con la intención de ofrecer el mejor sistema de cuidados y atención para las personas mayores a través de las residencias, centros de día, ayuda a domicilio o teleasistencia, tratando de dar respuesta a las necesidades de bienestar de la población".

El problema de la soledad, según argumenta la patronal de residencias, provoca un mayor uso de los servicios sanitarios y sociosanitarios, "suponiendo un elevado coste económico para el sistema".

Por ello, consideran que "este asunto debería ser una prioridad para las administraciones públicas, quienes deberían dar una respuesta coordinada priorizando los grupos más vulnerables a la soledad no deseada, como son las personas mayores", afirma Roldán.

España cuenta con aproximadamente 5.567 centros residenciales, lo que se traduce en 384.251 plazas residenciales en las que "el desarrollo de terapias y actividades de ocio ayudan a fomenta la sociabilización y el envejecimiento activo".

Por otro lado, sostiene Aeste, los centros de día también permiten a los mayores "mantenerse socialmente activos y mejorar su estado emocional ante situaciones de ansiedad o depresión".

Por último, desde AESTE reafirman la necesidad de que se alcance "un sistema de cuidados accesible para las personas mayores que requieran esos servicios, flexibles según varíen las necesidades y de libre elección para los usuarios".