España paga una multa de 9.760 euros al día por no retribuir el permiso de 8 semanas por cuidado de hijo, según Díaz

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

España está pagando una multa de 9.760 euros al día por "incumplir" la directiva europea de conciliación al no retribuir el permiso de ocho semanas para cuidado de hijos hasta que estos cumplen 8 años, según ha revelado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

"Estamos incumpliendo la directiva de conciliación en España, la 2019-1158. Este Ministerio es claro en esta vocación, esto nos está costando una multa de 9.760 euros al día. Desde luego este Ministerio tiene claro que hay que cumplir con la directiva", ha subrayado Díaz, este jueves, en la Comisión de Trabajo del Congreso sobre conciliación.

Según ha remarcado la ministra, "las familias españolas están esperando" y, además, considera que el país no se puede "permitir" esta situación, no solo por la obligación de cumplir con la directiva de conciliación sino "porque hay que abordar los cuidados" y también en términos de eficiencia económica.

"Yo creo que no podemos permitirnos esto, digo, porque las familias españolas nos están esperando, pero además esto sí que lo voy a decir, es ineficiente económicamente. Estos días que hemos debatido tanto sobre fiscalidad y no fiscalidad, 9.760 euros diarios de multa por no cumplir con una directiva". Yo ya les digo que esto tenemos que hacerlo", ha insistido.

El pasado 2 de agosto de 2024 culminaba el plazo de transposición de la directiva europea de conciliación en lo que afecta a la retribución de los permisos parentales.

Tal y como señaló entonces el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, España debía pagar a Bruselas 7 millones de euros "de momento", en concepto de sanción por no cumplir con el plazo para hacer retribuibles cuatro de las ocho semanas del permiso por cuidado de hijos.

"Realmente estamos ante un incumplimiento de nuestras obligaciones con Europa y claro que estamos siendo emplazados y apercibidos por la Comisión Europea básicamente en un montante que roza los 7 millones de euros de momento y que obviamente se irán agravando en la medida en que ese incumplimiento se esté sosteniendo en el tiempo", admitió Pérez Rey el pasado mes de agosto.