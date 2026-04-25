España suma 13 victimizaciones y 11 detenciones e investigados por mutilación genital desde 2018, según el Gobierno

Archivo - Una niña viste con una camiseta de 'Stop mutilación' durante un acto para conmemorar el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, en la Plaza del Museo Reina Sofía, a 6 de febrero de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

España suma 13 victimizaciones y 11 detenciones e investigados por mutilación genital desde 2018, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press.

Así lo pone de manifiesto en respuesta a una batería de preguntas de Vox sobre este delito. De acuerdo con las cifras facilitadas, las victimizaciones registradas por mutilación genital en los últimos años han sido: ningún caso en 2018, tres en 2019, uno en 2020, ninguno en 2021, uno en 2022, cuatro en 2023, uno en 2024 y tres en 2025. Estos datos proceden del Sistema Estadístico de Criminalidad.

En cuanto a las detenciones e investigados, el Ejecutivo señala que en 2024 (dos) y 2025 (seis) se registraron actuaciones en las que aparecen principalmente personas de nacionalidad extranjera, según los datos oficiales. Mientras, en 2019, 2020 y 2022, con una por año, los implicados fueron de nacionalidad española.

El Gobierno recuerda que, además de los registros policiales, el seguimiento sanitario de este tipo de casos se realiza a través del Ministerio de Sanidad, mediante la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) y el Registro de Actividad de Atención Especializada (RAE-CMBD).

Por último, el Ejecutivo subraya que la lucha contra esta forma de violencia se enmarca en la actuación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que trabaja en la prevención, atención y protección de las víctimas. En este sentido, recuerda que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en febrero de 2025, incluye medidas específicas orientadas a combatir la mutilación genital femenina.