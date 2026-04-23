Estos son los criterios de interpretación sobre certificados de vulnerabilidad para la regularización de migrantes

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recomendado no renunciar a solicitudes de asilo ni a autorizaciones vigentes para acceder a la regularización extraordinaria de migrantes.

"Se recomienda a aquellas personas que hayan presentado una solicitud de autorización de estancia o de residencia, o que ya sean titulares de una autorización en vigor, que no presenten desistimiento de la solicitud ni renuncia de la autorización, dado que la finalidad de este proceso extraordinario es proporcionar una autorización de residencia a personas que se encontraban en situación irregular o que sean o hayan sido solicitantes de protección internacional", asegura la Dirección General de Gestión Migratoria.

Así se desprende de los criterios interpretativos, consultados por Europa Press, para el proceso de regularización extraordinario de migrantes aprobado por el Gobierno la semana pasada, a través del cual está previsto que se beneficien 500.000 extranjeros.

El Ministerio ha mandado el documento a las entidades y agentes involucrados en la regularización, "con el objetivo de garantizar una aplicación de la norma coherente, equitativa y orientada al cumplimiento de sus fines, así como respetuosa con su espíritu".

En este sentido, confirma que podrán acceder a la regularización las personas que hayan solicitado protección internacional antes del 1 de enero de 2026, con independencia de su situación actual. Así, incluye tanto solicitudes en trámite como procedimientos ya resueltos o recurridos.

Por otro lado, sobre el informe de vulnerabilidad, destaca que solo será exigible cuando la persona no pueda acceder a la regularización por vía laboral o por unidad familiar.

También señala que pueden emitir este certificado aquellas entidades del Tercer Sector u organizaciones sindicales debidamente inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX).

Igualmente, explica que la inscripción de una entidad u organización sindical en el RECEX no implica la obligación de emitir informes de vulnerabilidad y apunta que podrá ser firmado por cualquier persona que forme parte de la entidad o de la organización sindical, aunque no figure incluida en el censo de personas habilitadas inscritas.

De la misma manera, expone que el certificado deberá incorporar el sello de la entidad emisora, ya sea electrónico o en soporte físico, así como, el número de expediente que conste en el RECEX. Además, subraya que su emisión tendrá carácter gratuito.

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes comenzó el pasado 16 de abril de forma telemática y este 20 de abril de manera presencial. Terminará el próximo 30 de junio.