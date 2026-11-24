La presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ, Esther Rojo, posa para Europa Press, a 24 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Rojo, ha planteado el uso de balizas satelitales para proteger a víctimas de violencia machista ante los fallos detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores.

"Algunas actas de comisiones provinciales de violencia de género, creo recordar en este momento Zaragoza y Granada, y también en la última reunión de presidentes de audiencias provinciales, se planteó, dadas algunas deficiencias técnicas que plantean las pulseras, que este seguimiento y control se realizara a través de baliza satelital", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista con Europa Press con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este miércoles 25 de noviembre.

Rojo ha explicado que las balizas satelitales son "una posible solución", así como "una opción" y ha abogado por "darle alguna vuelta" para ver "de qué forma puede instalarse o puede funcionar, puede ser útil".

En concreto, la propuesta de las balizas de control satelital se abordó en Zaragoza el 17 de julio de este año en la reunión ordinaria de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género. En el encuentro, los asistentes valoraron positivamente la posibilidad de emplear esta herramienta en el ámbito rural como alternativa a la cobertura por internet en los dispositivos de seguimiento y protección.

En esta misma línea, Rojo ha señalado que en el Observatorio han recibido quejas por parte de jueces por "fallos técnicos" en las pulseras. Si bien, ha indicado que no es competencia del Consejo el abordar esta cuestión. "Nosotros trasladamos estas quejas o estas disfunciones al organismo competente para que las subsane", ha añadido.

Aunque se ha referido a los dispositivos telemáticos como un instrumento "disuasorio y de protección de una gran intensidad", ha subrayado que existen otras medidas con el mismo fin.

"Porque está fuera de toda duda que a los jueces y juezas de este país lo que les interesa, fundamentalmente, es la protección de las víctimas y esto se tiene que compatibilizar con el respeto a los derechos y garantías del investigado", ha apuntado.

Igualmente, Rojo ha respondido a las críticas de la exministra de Igualdad y candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, quien ha reprochado a los jueces que no acuerden de forma más habitual estos dispositivos.

"Desconozco cuáles son las fuentes de información y los datos que maneja la señora Montero, pero sí conozco los datos que manejamos en el Observatorio y contradicen esas afirmaciones porque a fecha de hoy son 4.435 dispositivos telemáticos activos", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que la serie histórica refleja "claramente una curva ascendente" en el uso de estas pulseras.

DISTANCIA MÍNIMA EN LAS ÓRDENES DE ALEJAMIENTO

En cuanto a la petición por parte del Ministerio de Igualdad de la necesidad de ampliar los perímetros de seguridad por encima de los 350 metros en las órdenes de alejamiento, Rojo ha afirmado que "responsabilizar a los jueces y juezas de este país de este asunto no es la vía más adecuada".

En este punto, ha afirmado que una zona de exclusión de 500 metros es "la óptima". Sin embargo, ha señalado que "la realidad es tozuda" y que en localidades pequeñas ese radio puede resultar "inviable" si incluye el centro de trabajo del investigado o el centro de salud. "Todas estas circunstancias hay que valorarlas", ha aseverado.

Finalmente, ha animado a las víctimas de violencia machista a denunciar y ha mandado su pésame a los familiares de las asesinadas: "No están solas. Si están sufriendo violencia en su hogar, que acudan a las autoridades policiales o judiciales, porque es el único modo para que los jueces podamos adoptar medidas de protección para ellas y para sus hijos e hijas".