Euphrasie Kouassi, Premio Harambee 2026: "Las mujeres deben estar en las mesas de negociación de paz"

Euphrasie Kouassi Yao, Premio Harambee 2026 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana.

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euphrasie Kouassi Yao, ministra asesora especial del primer ministro de Costa de Marfil y ganadora del Premio Harambee a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana 2026, que otorga la ONGD Harambee, ha abogado por que las mujeres estén en las "mesas de negociación" de los procesos de paz.

"Hace falta que las mujeres estén en puestos de decisión, necesitan estar en la mesa de negociación. Es una pena porque no se les pide su opinión. Observen atentamente los procesos de paz, a menudo se llevan a cabo entre hombres, aunque somos nosotras quienes experimentamos la situación sobre el terreno con nuestros hijos", ha afirmado Kouassi en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de su visita a España para recoger el Premio Harambee 2026, que otorga la ONGD Harambee y que está patrocinado por los laboratorios Pierre Fabre.

Además, ha abogado por que estas mujeres reciban una formación y las herramientas necesarias porque "todos quieren hacer la paz, pero no todos saben cómo". Por ello, Kouassi puso en marcha en 2019 el programa CRÉA-PAIX, implementado por la Cátedra UNESCO 'Agua, Mujeres y Poder de Decisión' que capacita a mujeres líderes comuntarias en la resolución de conflictos en sus respectivas comunidades.

A su vez, ha advertido del dicho "quien quiere la paz, prepara la guerra" y ha avisado que se puede hablar de paz, pero hay que "construir la paz". "Todo el mundo quiere hacer la paz pero no saben hacer la paz", ha insistido, al tiempo que ha aclarado que hombres y mujeres deben trabajar juntos para alcanzarla.

Kouassi es ministra asesora especial del Primer Ministro de Costa de Marfil en materia de género y anteriormente también lo fue del presidente. Lleva más de siete años supervisando políticas públicas relacionadas con la igualdad de la mujer. También ha sido ministra de Promoción de la Mujer, la Familia y la Protección a la Infancia.

Ha sido la primera mujer en Costa de Marfil en ocupar una Cátedra UNESCO y acaba de ser nombrada Embajadora Mundial para la Paz por la Federación de Mujeres por la Paz Mundial (FFPM), un galardón que reconoce sus 35 años de lucha por la paz a nivel internacional.

Asimismo, dirige el Compendio de Competencias de las Mujeres en Costa de Marfil (COCOFCI), reconocido en 2018 como el mejor programa africano sobre la mujer por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Para Kouassi, el Premio Harambee supone un "reconocimiento" de su trabajo por la paz en el terreno y asegura estar "muy feliz" de recibirlo. En estos momentos, recuerda a las mujeres que la inspiraron, la primera de ellas, su madre a la que no conoció porque murió cuando ella tenía dos años y cuyo rostro ve ahora en cada mujer "brillante" que sale adelante gracias a sus programas.

En concreto, recuerda el ejemplo de una mujer que con solo cuatro años de estudios de primaria llegó a ser diputada. "Las mujeres son fuertes, brillantes, pero no las vemos. El objetivo del compendio es aumentar su visibilidad, su participación y su liderazgo en todos los niveles y sectores", ha explicado.

La entrega del Premio Harambee 2026 tendrá lugar este martes a las 19:30 horas en la oficina del Parlamento Europeo en España y el acto será presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de honor de Harambee ONGD, Teresa de Borbón dos Sicilias, y el director general de Laboratorios Pierre Fabre España, Nicolás Zombré.