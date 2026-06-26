Expertos reclaman la participación de las personas con discapacidad en el diseño de los servicios de movilidad

Archivo - Imagen de una persona en silla de ruedas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos y organizaciones del sector han reclamado la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, evaluación y mejora de los servicios de movilidad para garantizar soluciones reales. Así se han expresado en el evento europeo 'Advancing Accessibility in Transport' celebrado en Dublín por el Centro Europeo de Accesibilidad, AccessibleEU, donde se han reunido representantes institucionales, operadores e investigadores para avanzar hacia un transporte más inclusivo.

Durante la apertura del encuentro, el director de AccessibleEU, Jesús Hernández Galán, ha destacado la necesidad de seguir impulsando la accesibilidad como un elemento transversal en todas las fases del transporte, desde el diseño de infraestructuras y vehículos hasta el desarrollo de herramientas digitales y la formación de profesionales. Hernández Galán ha advertido de que este objetivo solo será posible si las administraciones públicas, empresas, universidades y organizaciones sociales trabajan de forma coordinada.

"La movilidad accesible solo será posible si administraciones públicas, empresas, universidades y organizaciones de personas con discapacidad trabajamos de forma coordinada para incorporar la accesibilidad en todos los ámbitos del transporte", ha señalado Hernández Galán.

A lo largo de la jornada, los representantes institucionales y expertos académicos han analizado las principales tendencias internacionales en materia de transporte accesible. Entre otros aspectos esenciales, los ponentes han abordado cuestiones relativas a la innovación tecnológica, la interoperabilidad de los sistemas de movilidad, la accesibilidad digital y los desafíos específicos asociados a los desplazamientos transfronterizos.

Los participantes han coincidido en la importancia de reforzar la cooperación estratégica entre administraciones, operadores, industria y sociedad civil. En este sentido, el Passenger Director de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), Bertrand Minary, ha recordado que se puede construir un tren perfectamente accesible según la normativa, pero si el usuario no puede llegar a la estación o completar el trayecto, el sistema sigue fallando, por lo que debe abordarse desde una perspectiva integral de todo el viaje.

La segunda parte del encuentro se ha centrado específicamente en la situación actual de la accesibilidad en Irlanda y en las prioridades de futuro identificadas por sus autoridades públicas y proveedores. Durante este bloque se han compartido avances y ejemplos de buenas prácticas para mejorar la experiencia de viaje, así como la necesidad de avanzar en la implementación efectiva de la legislación europea en materia de accesibilidad y derechos de los pasajeros.

Por su parte, la Transport Accessibility Manager de la National Transport Authority de Irlanda, Naomi Rooney, ha insistido en que el transporte no es solo un tren, un autobús o una estación, sino también las aceras, los cruces y la información del entorno. Rooney ha remarcado que si uno solo de esos elementos urbanos falla, la accesibilidad falla por completo para la persona con discapacidad.

A través de testimonios en primera persona en el bloque central del debate, los usuarios han puesto sobre la mesa algunas de las barreras que continúan existiendo en los sistemas de transporte actuales. En esta línea, el miembro del consejo de la National Disability Authority, ha destacado que los afectados deben formar parte de las decisiones que impactan en su movilidad bajo la premisa de "nada sobre nosotros sin nosotros".

El ministro de Estado en Irlanda con responsabilidad sobre transporte y desarrollo comunitario, Jerry, ha subrayado también la importancia de que los sistemas de transporte sean plenamente inclusivos para toda la ciudadanía. Asimismo, la Senior Expert de AccessibleEU especializada en transporte, Ann Frye, ha puesto el foco en el reto actual de combinar la agenda verde con la accesibilidad, especialmente en el diseño de espacios de convivencia entre peatones y ciclistas.

El evento concluyó con un llamamiento unánime a mantener el compromiso y la cooperación para garantizar que ninguna persona quede excluida de las oportunidades que ofrece el transporte. Los asistentes coincidieron en que, aunque Europa ha logrado avances significativos en los últimos años, es necesario reforzar la colaboración mutua para consolidar una movilidad que resulte verdaderamente accesible de forma universal.