Federación Mujeres Jóvenes aboga por revisar y retirar los reconocimientos institucionales a Julio Iglesias

Julio Iglesias, en una imagen de archivo 12/5/2014 - EUROPA PRESS

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Federación Mujeres Jóvenes aboga por revisar y retirar los reconocimientos institucionales al cantante Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual y maltrato por parte de dos de sus trabajadoras en sus mansiones del Caribe.

"Respecto a los reconocimientos, mientras se investiga se debería considerar el revisar y retirar los reconocimientos institucionales, ya que no solo se basan en la trayectoria artística sino también se le otorga con estos premios una legitimidad social, prestigio y ejemplaridad", aseguran en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, precisó este miércoles que el Gobierno se encuentra valorando y estudiando si retirar la Medalla de Bellas Artes a Julio Iglesias tras las acusaciones por agresión sexual. "Nuestro compromiso es con las víctimas, nuestro compromiso es con la igualdad, y en ese sentido, siempre vamos a estar a favor de las mujeres y de las víctimas. Queremos que se investigue, que se conozca exactamente lo que ha ocurrido, y por supuesto que se aplique la ley", apuntó en una entrevista a RTVE.

A juicio de la Federación Mujeres Jóvenes, "las instituciones deben tener responsabilidad ética y política" y considera que mantener los reconocimientos "transmite un mensaje de que el éxito o la fama pesan más que los derechos de las mujeres".

También señala que las denuncias contra el artista no le han sorprendido porque "cuando se junta dinero y poder, los hombres se creen con el poder de hacer de las mujeres lo que les de la gana".

"Hemos visto unos comportamientos seguidos en diversas apariciones de él donde sin ninguna impunidad besaba o tocaba a compañeras en la televisión. Lo que no podemos permitir es que el dinero y la fama todo lo valga", subraya.

PROTECCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS

Por su parte, este jueves feministas de la Comisión 8M del movimiento de Madrid defendieron que "lo importante" no es si retirar la Medalla de Bellas Artes al cantante Julio Iglesias tras las acusaciones por agresión sexual sino proteger, acompañar y reparar a las víctimas.

"Creemos que el debate importante no es si deben o no quitarle las medallas. Lo central es, en primer lugar, garantizar el acompañamiento, reconocimiento y la reparación para las mujeres agredidas. Y en segundo lugar, generar de una vez un marco normativo que proteja los derechos y la dignidad en el trabajo del hogar", precisaron en declaraciones a Europa Press.

Igualmente, argumentaron que "el Gobierno tiene aún mucho trabajo para garantizar el desarrollo normativo que garantice seguridad y salud a las mujeres que ejercen el trabajo de hogar". Además, instaron al Ejecutivo a "presentar de una vez" la ley contra la trata en la que trabaja el Ministerio de Igualdad.

"El régimen de impunidad y silencio que sustenta las agresiones y las vulneraciones de derechos no se derriba con retiradas de medallas a personajes concretos, por muy despreciables que nos parezcan. Se derriba con medidas que garantizan derechos y autonomía", destacaron.

De la misma manera, Comisión 8M explicó que las denuncias contra el artista son "una ilustración de la terrible situación que soportan muchísimas trabajadoras del hogares, mujeres migrantes, racializadas y empobrecidas, sometidas a situaciones de machismo, racismo y abuso de poder, que se sustentan en un sistema patriarcal y colonial". "Estas agresiones y su impunidad llevan años siendo denunciadas por los feminismo y los colectivos de trabajadoras del hogar y los cuidados", concluyeron.