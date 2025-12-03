Feministas granadinas reúnen en un día 10 casos de víctimas afectadas por los fallos en las pulseras antimaltrato

Archivo - Una pancarta durante una manifestación contra las violencias machistas, 25 de noviembre de 2022, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación feminista granadina La Volaera ya ha reunido 10 casos de mujeres víctimas de violencia de género afectadas por los fallos de las pulseras telemáticas de seguimiento a través de un formulario "seguro y confidencial" que puso en marcha este martes.

"Ya nos respaldan los datos con solo un día", ha señalado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la asociación, María Martín Romero.

Con ellas, quiere interponer una denuncia colectiva ante la Agencia Española de Protección de datos "antes de Navidad" por los posibles fallos de seguridad en el tratamiento de los datos personales de las víctimas.

Al margen de ello, Martín Romero ha señalado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aceptó su petición de reunirse con la asociación hace dos semanas, cuando la increpó por ser "cómplice de los asesinos y de los maltratadores" en un acto en la Universidad de Granada. "Todavía estoy esperando que me diga la fecha de la reunión", ha lamentado.

La presidenta de La Volaera ha denunciado que ha habido "algún caso" en el que no se ha podido poner una sentencia inculpatoria "en hasta tres ocasiones" por falta de pruebas en juicio por romper una orden de alejamiento o quitarse la pulsera antimaltrato. "Es una cosa muy grave lo que está pasando", ha advertido.

A través de su perfil en Instagram, la asociación avanzó este martes que pretende evaluar la viabilidad de una acción de responsabilidad patrimonial contra las Administraciones Públicas competentes cuando los fallos del sistema hayan causado daños o perjuicios.