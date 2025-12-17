Fondo de Impacto Social invertirá 7,6 millones en 90 viviendas para alquiler asequible a personas vulnerables en 9 CC.AA

Archivo - Viviendas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Impacto Social (FIS) ha aprobado este miércoles una inversión de 7,6 millones de euros para la adquisición de 90 viviendas para alquiler asequible a personas vulnerables en nueve comunidades autónomas, según ha dado a conocer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que está adscrito.

En concreto, el FIS aportará 5,9 millones de euros a la asociación Provivienda, una organización con casi 40 años de experiencia en el ámbito de la inclusión residencial. Así, la inversión le permitirá adquirir un total de 53 inmuebles para alquiler social en Canarias, Castilla La Mancha, Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y Cataluña.

Además de adquirir y gestionar viviendas, Provivienda ofrece acompañamiento y formación para la mejora de la situación socioeconómica de los arrendatarios, desde personas sin hogar crónicas con factores añadidos de exclusión --adicciones, salud mental o discapacidad-- hasta familias con ingresos reducidos en zonas altamente tensionadas, lo que permite que transiten de manera progresiva hacia mayores niveles de autonomía residencial, a medida que mejoran sus condiciones de vida.

Asimismo, se destinarán 1,7 millones de euros a Primero H para financiar la adquisición de 10 nuevos inmuebles. Esta socimi social tiene como objetivo proveer de vivienda asequible a colectivos en vulnerabilidad extrema para erradicar el sinhogarismo y/o la exclusión residencial en España, que afecta a más de 37.000 personas, según ha señalado el ministerio.

Primero H promueve el acceso a una vivienda asequible para personas sin hogar a través de la compra y acondicionamiento de hogares dispersos en entornos urbanos para destinarlos al alquiler social, con precios un 40% inferiores al mercado y mediante el modelo 'Housing First' y la colaboración con entidades sociales para personas sin hogar, salud mental, discapacidad, infancia y mayores. Además, cuenta con inmuebles en Madrid y Palma de Mallorca y prevé expandirse a otros territorios como Valencia, Barcelona, Avilés o A Coruña.

Con estas, ya son tres las operaciones impulsadas en la línea de vivienda de impacto social del FIS, por valor de más de 11 millones de euros, para financiar la adquisición de 90 viviendas en nueve comunidades autónomas: Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Cataluña, Extremadura, Andalucía, Baleares y Canarias.

La primera operación se firmó con 'tuTECHÔ', una empresa social que ha proporcionado un hogar digno a más de 1.800 personas y que con la aportación del fondo tiene previsto comprar 30 nuevos inmuebles.

El FIS es un fondo creado por el Gobierno en junio de 2024 a través de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este instrumento financiero público cuenta con una dotación inicial de 400 millones de euros y su objetivo es fortalecer el ecosistema de impacto a través del apoyo a proyectos de inversión que generan un impacto social y/o medioambiental positivo y medible.

La secretaria general de Inclusión y presidenta del Comité Interministerial Técnico de Inversiones del FIS (CITI), Elena Rodríguez, ha señalado el compromiso del Comité de destinar "más de 40 millones de euros a esta línea para fortalecer el derecho a una vivienda digna y asequible en España". "El fondo nos está permitiendo fortalecer el derecho a una vivienda digna y asequible en España" ha subrayado.

Por otro lado, el CITI ha dado este miércoles luz verde a otras dos operaciones para impulsar la agricultura sostenible y regenerativa y la economía circular, con lo que ascienden a 21 las iniciativas respaldadas por el FIS para dar respuesta a los principales retos sociales y medioambientales, como los cuidados a personas dependientes, salud mental, vivienda o empleo para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

