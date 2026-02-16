El Fondo de Vivienda Social invierte 7,2 millones en la compra de 63 inmuebles para alquiler asequible

Archivo - Viviendas en construcción en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Vivienda Social ha formalizado la inversión de 7,2 millones de euros para la adquisición de 63 nuevos inmuebles destinados a vivienda en alquiler asequible. El proyecto será desarrollado por la ONG Provivienda y Primero H, iniciativa de Asocimi y Hogar Sí, para impulsar la compra de viviendas para alquilar a entidades sociales y personas vulnerables con acompañamientos social.

"Vuestros testimonios e historias vitales son un estímulo para seguir fortaleciendo la línea de vivienda asequible del Fondo de Impacto Social (FIS)", ha afirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante un encuentro este lunes con representantes de la ONG Provivienda y de Primero H.

El fondo aportará 5,65 millones de euros a la asociación Provivienda, organización con 35 años de experiencia en el ámbito de la inclusión residencial y proveedora de vivienda a nivel estatal. La inversión le permitirá adquirir 53 inmuebles para alquiler asequible con acompañamiento social en ocho comunidades autónomas: Islas Canarias, Castilla- La Mancha, Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y Cataluña.

Provivienda ha gestionado ya más de 72.000 viviendas, proporcionando acompañamiento social y una respuesta a las necesidades residenciales a personas beneficiarias de protección internacional, solicitantes de asilo, jóvenes, personas en situación de sinhogarismo, víctimas de desahucios o mujeres víctimas de violencia.

Actualmente, dispone de 115 viviendas en propiedad que alquila a precios a asequibles a familias en situación de vulnerabilidad, así como a otras entidades sociales, apostando por un modelo de vivienda no especulativo.

Por su parte, la participación de FIS en Primero H alcanza los 1,5 millones para financiar la adquisición de 10 nuevos inmuebles. Esta socimi social (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) provee de vivienda asequible a entidades sociales para sus proyectos con colectivos en vulnerabilidad extrema para erradicar el sinhogarismo en España, que afecta a más de 37.000 personas.

Primero H es una iniciativa de inversión social que replica el éxito de modelos similares en países como Reino Unido y Australia y ofrece seguridad jurídica a inversores e inquilinos.

Cuenta con 27 viviendas en cartera, situadas en la Comunidad de Madrid y Mallorca, y el objetivo es alcanzar en los próximos dos años un parque de entre 100-120 inmuebles para responder a necesidades de vivienda de las fundaciones con las que trabaja. Con un precio medio de entre 18 y 23 euros/m2 en las zonas en las que actúa, actualmente la renta media del alquiler de los inmuebles de Primero H está en 9'5euro/m2 y en condiciones de asequibilidad.

NOEMÍ, UNA MADRE Y ABUELA BENEFICIARIA DE PROVIVIENDA

Durante el encuentro con las organizaciones, Saiz ha mantenido una conversación con Noemí Ferreras, una madre de tres hijos, y abuela de una nieta, que viven con ella en la misma vivienda. Noemí era autónoma, pero tras la crisis se quedó sola a cargo de la familia.

En agosto de 2024, iba a ser desahuciada de su vivienda en propiedad cuando Provivienda, tras la intermediación de la Oficina Municipal de la Vivienda de Parla, adquirió una vivienda alternativa a la que se trasladó la familia. Actualmente, residen en este inmueble, propiedad de Provivienda, pagando un alquiler asequible adecuado a sus ingresos.

"Esperamos conocer muy pronto más historias como la de Noemí; que son las que dan sentido a las políticas públicas. Cada nueva vivienda es una oportunidad para empezar de nuevo", ha indicado la ministra.